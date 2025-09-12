Rainn Wilson afirma que la NBC no entendió 'The Office' al principio: "Se basa en gente insensible, racista y sexista, y es un reflejo de Estados Unidos"

En plena oleada de nostalgia televisiva, Rainn Wilson, el inolvidable Dwight Schrute de 'The Office', ha reflexionado sobre los límites de la serie y si realmente sería posible hacer algo igual hoy en día. Entre otras cosas, el actor reconoció que, pese a la popularidad que ha tenido, muchos de los episodios serían vistos hoy como inaceptables y esto le ha hecho replantearse profundamente el formato sería viable si se hiciera una nueva versión del mismo ahora.

Los límites de 'The Office'

En una entrevista para el podcast The Last Laugh, el actor recordó un episodio concreto de la serie, reflexionando sobre cómo ha envejecido la ficción y, en especial, su sentido del humor. “El episodio navideño de Benihana, donde Michael y Andy dibujan con un rotulador permanente sobre una de las mujeres asiáticas que trajeron a la fiesta de Navidad, es de lo más espeluznante”, comentaba el actor.

“Es una conversación complicada, ¿sabes? Son despistados, y en su despiste son racistas e insensibles, y siempre dicen lo que no deben. Estoy hablando de Michael, Dwight y Andy, y Kevin, por cierto. Es una serie basada en gente despistada, insensible, racista y sexista que refleja a Estados Unidos en muchos sentidos. Uno quiere fomentarlo, porque es divertidísimo y también, en cierto modo, ataca la sensibilidad estadounidense. Pero, si se analiza a fondo, definitivamente llega muy lejos. ¿Podría suceder hoy? Creo que tendría que ser muy, muy diferente si se hiciera en este entorno”

Sin embargo, han encontrado la manera de traer de vuelta el universo de 'The Office' a la era actual. La franquicia regresó recientemente con 'The Paper', un spin-off -que aún no se ha estrenado en España y que en Estados Unidos se puede ver en Peacock-.

Aunque no es la primera vez que se intenta ampliar la historia: el propio Wilson estuvo a punto de encabezar 'The Farm', una serie derivada sobre Dwight que nunca pasó de un episodio piloto dentro de la última temporada. El actor también recordó esto mismo.

“Por aquel entonces, la NBC tenía un nuevo sistema que llegaba y querían hacer series grandes, brillantes, llamativas y espectaculares, con múltiples cámaras y un estilo similar al de 'Friends'. Y simplemente no les interesaban para nada los spin-offs de 'The Office' en ese momento. Si hubieran elegido 'The Farm', probablemente tendrían mil millones de dólares más en el banco. Incluso ahora, toda la gente que ha visto The Office 20 veces, vería The Farm al menos una o dos veces. ¿Habría sido tan buena como The Office? No. Ni de lejos. Ni de cerca. ¿Habría sido buena? ¿Habría sido sólida? ¿Habría sido una comedia sólida y buena? Sí, lo habría sido, y habríamos hecho cosas geniales. Y creo que se perdieron mucho”.

Sin embargo, el actor también resumió que la NBC nunca terminó de entender el potencial que tenía la serie: "La historia con 'The Office' en la NBC es que nunca entendieron la serie. Sinceramente, fue como cinco años después de su final, cuando de repente empezó a acumular miles de millones de minutos de visionado en Netflix, y la NBC pensó: 'Un momento, esto es una auténtica mina de oro'. De hecho, es una serie muy buena y tiene futuro".

