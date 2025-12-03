Russell Crowe, sobre el trabajo de Joaquin Phoenix en el biopic que él rechazó hacer: "Cuando empieza la banda sonora, sentí una punzada en el corazón"

A comienzos de los 2000, Russell Crowe -que por cierto está magnífico en la recién estrenada 'Núremberg'- vivía uno de los momentos más potentes de su carrera. Venía de encadenar 'L.A. Confidential', 'El dilema' y de ganar Oscar por 'Gladiator', seguido de otra nominación por 'Una mente maravillosa'. Era un actor que podía permitirse elegir proyectos con pinzas y rodearse solo de grandes directores.

Entre tanta seguridad y éxito, sin embargo, hubo un "no" que años más tarde se convertiría en uno de sus mayores arrepentimientos: rechazar interpretar a Johnny Cash en 'Walk the Line'. Sin embargo, lo más curioso es que, lejos de mirar atrás con resentimiento, Crowe ha hablado públicamente de su admiración por la interpretación de Joaquin Phoenix.

Pudo haber cambiado su carrera

En esa misma entrevista, reconoció el trabajo de Phoenix: "Sé que es uno de los mejores actores del momento, así que el hecho de que hiciera un trabajo increíble no me sorprende en absoluto. Desde las primeras notas... cuando empieza la banda sonora, sentí una punzada en el corazón", confesó. "Dios mío, no solo quería hacer la película, sino que esta era exactamente la versión que quería hacer".

