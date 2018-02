Rutger Hauer critica 'Blade Runner 2049' y la falta de "cojones" en el cine actual

'Blade Runner 2049' sigue dando que hablar. La continuación del clásico de ciencia-ficción fue aplaudida por la crítica pero no cosechó el éxito en taquilla que esperaban sus responsables (ingenuamente, quizá). Su director, Denis Villeneuve, declaró que no entiende dónde estuvo el problema mientras el productor Ridley Scott, autor del film original, cree que la secuela es demasiado larga.

Ahora es Rutger Hauer, que interpretó al mítico Roy Batty en la película de 1982, quien ha opinado sobre 'Blade Runner 2049' en una entrevista para Hollywood Reporter. No le gustó. "Luce genial pero me cuesta ver por qué ese film era necesario. Creo que si algo es tan hermoso, deberías dejarlo en paz y hacer otra película", opina el actor. Hauer no se quedó ahí y dejó su reflexión sobre lo que falla en la nueva 'Blade Runner':

"En muchos sentidos, Blade Runner no iba sobre los replicantes, iba sobre ¿qué significa ser humano? Es como E.T. Pero no estoy seguro de cuál era la cuestión en la segunda Blade Runner. No es una película centrada en los personajes y no hay humor, no hay amor, no hay alma. Puedes ver el homenaje a la original. Pero eso no es suficiente para mí. Sabía que no iba a funcionar. Pero creo que no es importante lo que yo piense."