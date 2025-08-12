"Lo siento mucho". Emma Thompson rompe la magia de Harry Potter al desvelar el motivo de su participación en la saga

La saga de películas de Harry Potter es conocida por multitud de cosas, pero una que siempre resultó muy llamativa es que logró reunir en la misma a muchos de los actores británicos más prestigiosos del momento. Cada uno de ellos tuvo sus diferentes motivos para participar en la franquicia basada en las novelas de J.K. Rowling, y ahora ha sido Emma Thompson quien ha dejado muy claro.

"No es realmente una parte importante de mi trabajo creativo"

Thompson dio vida en la saga a la profesora Sybil Trelawney, un personaje que solamente apareció en tres de las ocho películas. Lo cierto es que nunca tuvo demasiado peso y ella misma no se siente especialmente orgullosa de su trabajo, ya que su interés en el mismo se redujo al buen salario que cobró. Así lo ha explicado en declaraciones recogidas por Deadline:

No es realmente una parte importante de mi trabajo creativo. Lo siento mucho. No quiero ser grosera con quienes les gusta Harry Potter, pero, ¿sabéis?, llegué, hice un poco con las gafas, mucho con el pelo, y luego me fui a casa con un sueldo bastante bueno. Estoy muy agradecida.

La actriz ha desvelado este punto en una sesión de preguntas y respuestas durante el Festival de Locarno, en el que Thompson ha sido la invitada de honor de este año. Allí sí que ha hablado favorablemente de otros trabajos suyos, mostrándose muy sorprendida por lo bien considerada que sigue estando 'Love Actually':

La verdad es que me asombra constantemente que esa película haya durado, no es que no me guste. Me gusta mucho, pero es rara (...) Tocó una fibra sensible porque, sobre todo las mujeres, cuando nos rompen el corazón, tenemos que ocultarlo para que no lo vean.

Por desgracia, su cariño hacia 'Harry Potter' es bastante reducido. De hecho, hace unos años ya dejó bastante bastante claro que hay otra saga de fantasía que hizo hacia la que sentía mucho más aprecio: 'La niñera mágica'. Esto es lo que dijo al respecto en Movieweb:

Las películas de Harry Potter son parte de una gran franquicia a la que no siento un apego emocional ni necesariamente creativo. Es más como interpretar un papel, mientras que las de Nanny McPhee son algo que he escrito yo. El arte está en esas películas, son muy artesanales, son algo muy cercano a mí. Esas son las que realmente me importan.

