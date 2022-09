"Tenemos que trabajar fuera de los códigos machistas". La ganadora del Premio Donostia, Juliette Binoche, defiende la madurez y rememora su conflictiva experiencia con Godard

El Festival de San Sebastián continúa viendo en popa proyectando algunos de los largometrajes más esperados del curso cinematográfico 2022 —de los que nuestro compañero Randy Meeks nos está hablando por estos lares—. Pero un certamen de este tipo es mucho más que películas, encontrando en las entregas de premios a miembros destacados de la industria, ya sea delante o detrás de las cámaras, uno de sus mayores reclamos.

Este año, la intérprete Juliette Binoche, que protagoniza el largometraje a concurso 'Fuego' de Claire Denis, ha sido una de las afortunadas en recibir el primero de los dos Premios Donostia que se entregarán en la 70ª edición. Un galardón entregado por Isabel Coixet y que la parisina agradeció afirmando que, en el Zinemaldia, se siente "como en casa".

Los claroscuros de la juventud y la madurez

No obstante, las verdaderas bombas llegaron horas antes de la ceremonia, cuando Binoche habló sobre su experiencia trabajando con el recientemente fallecido Jean-Luc Godard, con quien rodó 'Yo te saludo, María' durante los inicios de su carrera interpretativa en un proceso que que describe como "nada fácil".

"Primero tuve una serie de ensayos y en el último tuve que estar desnuda. En esa época yo trabajaba como cajera, y el contraste entre lo que me pedía como actriz y lo que vivía en mi día a día, permanece en mi memoria. No me eligió para ese papel. Pero luego cuando rodé con él, vi que no era una persona que no va a ayudarte. Con él fue como una lucha. Yo sentía esa lucha constante, una especie de conflicto a su disposición. En mi recuerdo ese tiempo puede que sean cinco meses. Quizá fuera menos. Me sentía emocionada pero también tenía mucho miedo (...) Aprendí que no podía aprender de él. No fue nada fácil trabajar con Jean-Luc Godard".

Además, la actriz, que ha trabajado con cineastas de la talla de Krzysztof Kieslowski, Philip Kaufman, Leos Carax, Michael Haneke o un David Cronenberg que recibirá el segundo Premio Donostia del año, no ha dudado en reivindicar el paso de la edad, manifestando que "hacerse mayor también es bello" y criticando la falta de papeles para mujeres maduras.

"A veces me ha ocurrido en el cine americano. Me han llamado ser la esposa. Hay que decir no al cine codificado. Hay que saber rechazar papeles para no entrar en ese sistema. Tenemos que saber ir hacia lo nuevo y trabajar fuera de los códigos machistas".

Juliette Binoche, de 58 años, se encuentra sumergida en el proceso de rodaje del largometraje 'The Pot of Feu', dirigido por Anh Hung Tran, y de la serie 'The New Look', en la que dará vida a Coco Chanel. Ambas producciones aún no tienen fecha de estreno.