"Tiene tan poca experiencia en la vida que ignora lo ignorante que es". J.K. Rowling ataca con dureza a Emma Watson tras sus declaraciones sobre la autora de 'Harry Potter'

Después de la tormenta de críticas que —humildemente, creo que con no poca razón— ha ido recibiendo J.K. Rowling desde que empezó a basar su personalidad en hacer comentarios tránsfobos, y esto ha incluido a no pocos miembros del reparto de la saga cinematográfica de 'Harry Potter', no ha podido sorprenderme más la diligencia con la que Emma Watson, que dio vida a Hermione en la franquicia, se ha manifestado al respecto después de una larga temporada de silencio.

Su última contribución al debate fue en 2020, cuando aseguró en Twitter que “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o acusadas de que no son quienes dicen ser”. Ahora, cinco años después, la actriz ha vuelto a abordar el tema con una inesperada tibieza en el podcast On Purpose de Jay Shelly, donde afirmó que "tener las opiniones que tiene" no significa "que no pueda ni quiera apreciar a JO y a la persona con la que tuve experiencias personales".

Sacando la artillería

Para Watson, que Rowling haya expresado públicamente y en numerosas ocasiones su transfobia "no invalida" su experiencia con la escritora y el hecho de que pueda "conservarla y apreciarla". Pero que la buena de Emma no tenga intención de cancelar a la autora no ha impedido que J.K. haya cargado con dureza contra la estrella en un post de Twitter más largo que un día sin pan y en el que la etiqueta de "ignorante".

En la publicación, Rowling sacó la artillería pesada del siguiente modo:

"No tengo derecho a un acuerdo eterno por parte de ningún actor que una vez interpretó a un personaje que creé. La idea es tan ridícula como que yo consultara con el jefe que tuve a los 21 años qué opiniones debería tener hoy. Emma Watson y sus compañeros tienen todo el derecho a abrazar la ideología de la identidad de género. Esas creencias están legalmente protegidas, y no querría que ninguno de ellos sufriera pérdida de trabajo, violencia o muerte por ello".

Además, no ha dudado en mencionar a Daniel Radcliffe, quien junto a Rupert Grint, también lanzó algún que otro palo a la escritora.

"Sin embargo, Emma y Dan [Radcliffe], en particular, han dejado claro en los últimos años que creen que nuestra antigua relación profesional les da un derecho —más bien, una obligación— a criticarme a mí y a mis opiniones en público (...). Han asumido el papel de portavoces de facto del mundo que yo creé".

Rowling también ha apuntado directamente a Watson mientras se vanagloria de la pobreza que padecía mientras escribía 'Harry Potter' y, de paso, suelta una vez más su retranca anti-trans.

"[Watson] tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. Yo no era millonaria a los catorce años. Viví en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma. Ella nunca necesitará un refugio para personas sin hogar. Nunca la van a ingresar en una sala de hospital público de sexo mixto. Me sorprendería que haya estado en un probador de la calle principal desde la infancia. Su “baño público” es individual y cuenta con un guarda de seguridad en la puerta. ¿Ha tenido que desnudarse en un vestuario mixto recién implantado en una piscina municipal?".

La autora concluye su texto asegurando que, de no haber asegurado Watson en su entrevista que la quiere y la valora, "nunca habría sido tan sincera". Si después de todo esto tienes ganas de leer más, puedes leer el texto íntegro de J.K. Rowling en el post publicado en su cuenta de Twitter, siempre bajo tu propia responsabilidad.

