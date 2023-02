'Todo a la vez en todas partes' se lo lleva todo en todas partes a la vez y allana su camino hacia el triunfo en los Óscar tras ganar en los SAG

Cuando el río suena, agua lleva. Y si 'Todo a la vez en todas partes' está recibiendo tantos premios en todos los sitios, sería bastante raro que no culminara en los Óscar con un trabajo perfecto al que solo le puede hacer frente 'Top Gun Maverick', a la que los medios no paran de destacar como la salvadora del cine. El último triunfo de la película de los Daniels fue en los premios del sindicato de actores y la última antesala al gran día, los SAG, donde se llevaron, literalmente, todo.

Está en todas partes

Salvo Brendan Fraser, que se llevó el premio a mejor actor por 'La ballena', y 'Top Gun Maverick' que hizo lo propio por su reparto de dobles (Tom Cruise no incluido, supongo), el resto fue para 'Todo a la vez en todas partes': Mejor actriz (Michelle Yeoh), mejor actor secundario (Ke Huy Quan), mejor actriz secundaria (Jamie Lee Curtis) y mejor reparto en una película.

Yeoh y Quan son los primeros ganadores asiáticos de sus categorías, y se han convertido símbolo de la renovación actual de Hollywood. Es más o menos lo que ha dicho el actor, que además de ser el primero en ganar, fue el primer nominado asiático de la historia: "No pertenece a mí: este momento pertenece a todo el que haya pedido un cambio". Por su parte, Yeoh también ha hecho referencia a la diversidad: "Gracias por vuestro amor, por vuestro apoyo, porque sé que compito contra titanes. Gracias, gracias, gracias. Esto no es solo para mí, es para todas las chicas que se parecen a mí".

Este fin de semana, para completar su paseo triunfal, también ganó en los PGA, los premios de los productores, que suelen coincidir con los Óscar: en años anteriores premiaron a 'CODA', 'Nomadland', 'Green book' o incluso 'La forma del agua'. Vamos, que seríais inteligentes si en vuestras quinielas la pusierais como ganadora, porque, aunque es cierto que no ganó el Globo de Oro (fue para 'Almas en pena de Inisherin'), sí ha ido ganando tracción a lo largo de los meses.

En los SAG, por cierto, también dieron los premios correspondientes a la televisión, que no pudieron estar más repartidos: Sam Elliott ('1883'), Jessica Chastain ('George and Tammy'), Jeremy Allen White ('The bear'), Jean Smart ('Hacks'), Jason Bateman ('Ozark'), Jennifer Coolidge ('The white lotus'), los dobles de 'Stranger things' y los repartos al completo de 'The white lotus' y 'Colegio Abbott'. Una pequeña pantalla mucho más repartida que la grande, qué duda cabe.