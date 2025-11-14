Tom Cruise tiene una carrera de grandes éxitos y grandes tropiezos. En 1989 hizo historia por encontrarse con los dos al mismo tiempo

Tom Cruise lleva tantos años dedicados a ser un héroe de acción que a veces se nos olvida que su carrera no fue así todo el tiempo. La estrella de 'Misión Imposible' tuvo ambiciones con desarrollarse como actor dramático, y los 80 fue su ocasión de demostrarlo. Éxitos como 'Top Gun' le llevaban en la dirección correcta, pero fracasos com 'Legend' probaban que también se equivocaba.

En 1989 fue también cuando alcanzó una curiosa meta interpretativa que a día de hoy ningún actor ha replicado. El año anterior se estrenó 'Rain man', donde interpretaba un narcisista hombre de negocios encargado de cuidar de su hermano autista. La película fue recibida con entusiasmo por la crítica, se convirtió en un clásico de los 80 y de su filmografía y un año más tarde, recibió nada menos que cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película y mejor actor Dustin Hoffman.

'Rain man' no era la única apuesta de Cruise ese año, porque también estrenó 'Cocktail', otra película en la que interpretaba a un ambicioso joven, esta vez un camarero que aspiraba a tener su propio negocio. La taquilla le fue favorable, pero la diferencia fue una crítica que la vilipendió, teniendo en contra a grandes críticos de la época como Roger Ebert, y ganándole incluso nominaciones a los Razzie.

El ninguneo fue tal que en 1989, 'Cocktail' se llevó dos Razzies, a peor película y a peor guion. Lo curioso es que ese mismo año fue en el que galardonaron a 'Rain man' con el Oscar a mejor película. A día de hoy, ningún otro actor ha protagonizado en un mismo año una ganadora a un Oscar y una a Razzie. 'Cocktail' sirvió como un toque de atención en la carrera de Cruise, pero también como un claro ejemplo del status de estrella que estaba cultivando el actor, capaz de llevar a gente a las salas incluso con el mal recibimiento crítico de la cinta.

El único actor que ha tenido algo parecido a esto alguna vez es Sandra Bullock, aunque en su caso fue más personal. En 2009 ganó un Oscar a mejor actriz por 'Un sueño posible', pero un Razzie a la peor actriz por 'Loca obsesión'.

