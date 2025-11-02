"Nadie corre conmigo en pantalla". La norma de Tom Cruise que sólo ha roto una vez por la insistencia de esta actriz

Tom Cruise es conocido por multitud de cosas, pero durante los últimos tiempos ha destacado principalmente por ejercer como héroe de acción. Además de por hacer acrobacias que perfectamente podrían haber acabado con su vida, su habilidad para correr de forma impresionante en pantalla también ha recibido muchos halagos.

"Al principio dijo que no"

Él mismo es bien consciente de ello, por lo que tiene una norma escrita para que nadie corra en pantalla a su lado. Sin embargo, hubo una actriz que insistió tanto que consiguió que se la saltara. Me refiero a Annabelle Wallis, quien logró convencer al actor para saltársela en 'La momia'.

La propia actriz recuerda en The Hollywood Reporter que "tuve la oportunidad de correr con él en pantalla, pero al principio me dijo que no. Me dijo: 'Nadie corre conmigo en pantalla', y yo le respondí: 'Pero soy muy buena corredora'”, recuerda Wallis. “Así que cronometraba mi cinta de correr para que él entrara y me viera correr. Y luego añadió todas esas escenas de carrera".

Por desgracia, la película acabó siendo un desastre en todos los sentidos, finiquitando el Dark Universe que acababa de nacer. Eso sí, Wallis quedó encantada con la experiencia, pues también destacó que "fue mejor que ganar un Óscar. ¡Estaba tan feliz! ¡Estaba tan feliz de haber podido correr con Tom Cruise en pantalla!".

Cruise se ha pronunciado en más de una ocasión sobre lo mucho que disfruta corriendo, pero estas palabras suyas en The Talk creo que son especialmente ilustrativas al respecto:

Me encanta la sensación de esprintar. La sensación del viento rozando mi cuerpo, la velocidad... y simplemente la alegría de poder usar el cuerpo así, de impulsarlo. Siempre he pensado en el cuerpo como en un coche; es algo que uso para comunicarme y moverme como artista en diferentes películas. Así que esprintar es para mí una verdadera alegría.

Y es que la parte de esprintar forma parte clave de la norma de Cruise, no solamente vale con correr al trote como en esta escena de 'Al filo del mañana'.

