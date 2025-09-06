Los actores de la 'Misión Imposible' original aborrecen la saga de Tom Cruise, y tiene todo el sentido del mundo

En 1966, 'Misión Imposible' llegó a las pantallas de CBS, producida por Desilu (la productora de Desi Arnaz y Lucille Ball). En ella, Dan Briggs, que fue pronto sustituido por Jim Phelps, mandaba a su equipo de la IMF a misiones imposibles que debían solucionar con una precisión milimétrica. Durante 7 temporadas y 171 episodios, la serie, con ese tema principal inolvidable de Lalo Schifrin, se hizo popular en todo el mundo. Y entonces, se terminó y nunca volvimos a oír hablar de ella. O eso diríamos si no fuera por Tom Cruise.

Esta es su misión, si desea aceptarla

Quince años después del final de la serie original, el equipo volvió con nuevas misiones bajo el brazo en un reboot de 1988 en el que tan solo continuó un actor, Peter Graves, que interpretaba, una vez más, a Jim Phelps, el líder del equipo. Fueron 2 temporadas más, un total de 35 episodios que sumar al total. Eso sí, los primeros fueron remakes de los originales por culpa de la huelga de guionistas de aquel año, pero, por suerte, terminó a tiempo para hacer episodios completamente nuevos.

El problema es que cuando tuvo que competir con dos tótems como 'La hora de Bill Cosby' y 'Un mundo diferente' no aguantó y se hundió en audiencia, provocando su cancelación. Nadie contaba con que fuera a volver pronto después del fracaso, pero, solo siete años después, en 1996, Brian DePalma estrenó 'Misión Imposible', poniendo en el foco de la trama a un nuevo agente, Ethan Hunt, cuyo jefe no era otro que, efectivamente... Jim Phelps.

Si has visto 'Misión Imposible' seguro que recuerdas lo que ocurría: Phelps, interpretado por Jon Voight, traiciona a su equipo echando de menos el poder que tenía antes. Es un giro interesante e inteligente que prepara al público para el futuro de la franquicia, y el público lo entendió, como todos sabemos a estas alturas: hizo 457 millones de dólares en taquilla e inició una saga que terminará el año que viene, con su octava película, casi treinta años después de la original. Sin embargo, los actores originales no acabaron de estar a gusto con la idea del director.

Misión posible

Aunque Voight acabara interpretándolo, la idea original era que Graves, el actor original, volviera para interpretar al jefe de la IMF, pero, aunque se le ofreció, lo rechazó en cuanto supo el aciago destino de su personaje (no solo la traición, sino también la muerte al final de la película).

En la CNN, justo aprovechando el estreno de la película, dijo "Siento que hayan elegido llamarle Phelps. Podrían haberlo solucionado muy fácilmente poniéndome en una escena al principio, o leyendo un telegrama mío que dijera 'Ey, chicos, estoy jubilado, me he ido a Hawai. Gracias, adiós, tomad mi lugar ahora'".

En el mismo tono estaba Greg Morris, que interpretó a Barney Colier y que acabó saliendo del cine enfadado sin terminar la película. Por su parte, Martin Landau, en 2009, también opinó sobre la que fue su saga durante años, desvelando que originalmente querían que el equipo original muriese en la primera escena, algo en lo que él estaba rotundamente en contra.

"Era básicamente una película de acción y aventura, y no 'Misión Imposible'. 'Misión Imposible' era un juego mental. La misión ideal era entrar y salir sin que nadie supiera que estábamos ahí. Así que el tono cambió al completo. ¿Por qué ser voluntario para, esencialmente, dejar que nuestros personajes se suicidaran? Dije que no... ¡El guion tampoco era tan bueno!"

Ninguno de ellos pudo evitar que 'Misión Imposible' fuera un exitazo y la mayoría del público recuerde más a Ethan Hunt que a Jim Phelps. ¿Algún día se hará un reboot de la franquicia poniendo al personaje de Tom Cruise como el topo y el villano que muere justo al final? Teniendo Hollywood el ansia de reboots que tiene, no lo descartaría tan rápido.

En Espinof | Por qué 'Misión: Imposible' es la mejor saga de acción de los últimos tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2024