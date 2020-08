Tom Cruise no era el protagonista deseado para 'Eyes Wide Shut': Kubrick soñaba con Woody Allen, Bill Murray o Tom Hanks

Stanley Kubrick es uno de los cineastas más fascinantes de la historia. Sus películas siguen siendo fuente de inspiración y sus ideas despiertan la curiosidad de los amantes del séptimo arte. La publicación de una nueva biografía del director, titulada 'Stanley Kubrick: American Filmmaker', nos revela una interesante anécdota sobre 'Eyes Wide Shut'.

En el libro escrito por David Mikics se afirma que Tom Cruise no figuraba entre las opciones favoritas de Kubrick para el papel de Dr. William "Bill" Harford, el protagonista de su último largometraje (estrenado en 1999, meses después de la muerte del autor). De hecho, los actores con los que soñaba Kubrick eran muy diferentes a Cruise.

Al parecer, el realizador "fantaseó" con elegir a un actor que tuviese la "adaptación de un cómico". En su lista de favoritos estaban los siguientes nombres: Woody Allen, Bill Murray, Tom Hanks, Steve Martin, Dustin Hoffman, Warren Beatty, Alan Alda, Sam Shepard y Albert Brooks. Martin ya desveló el interés de Kubrick por ficharle en esta entrevista con Charlie Rose:

Cabe señalar que Kubrick apuntó sus favoritos en un cuaderno en la década de los 80. Al hablar del cambio de opinión, Mikics dice que el realizador se decantó por "el serio y extremadamente reflexivo Tom Cruise, un actor que según el escritor carece de "un actor sin un hueso cómico en su cuerpo". Quizá no ha visto lo que hizo Cruise en 'Tropic Thunder', por poner un ejemplo, aunque es cierto que la comedia no es el género en el que ha destacado, y desde luego no lo era cuando Kubrick pensaba en el casting.

Mikics justifica así la decisión de elegir a otro intérprete tan diferente: "La comedia habría sido un arma para la autodefensa del héroe; Kubrick le hace, al final, indefenso". Recordemos que Cruise encabezó el reparto de 'Eyes Wide Shut' junto a Nicole Kidman, que era su esposa en ese momento, pero inicialmente Kubrick eligió a Harvey Keitel y Jennifer Jason Leigh, y empezó el rodaje con ellos. Contar con el matrimonio de estrellas formado por Cruise y Kidman fue uno de los grandes ganchos del film y ahora cuesta imaginarse a otros en su lugar.