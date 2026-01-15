Tom Felton recuerda a Alan Rickman en el 10º aniversario de su muerte: "Cuando pienso en él, siempre sonrío"

Cuesta creerlo, pero la verdad es que hace ya 10 años que Alan Rickman falleció por culpa del cáncer de páncreas que padecía. Obviamente, ni el público ni sus compañeros en películas o proyectos de todo tipo nos hemos olvidado de él y ahora he querido compartir con vosotros lo que Tom Felton ha querido compartir sobre él con motivo del aniversario de su muerte.

"Muy amable y genuino"

Felton, que trabajó con Rickman en todas las películas de la saga Harry Potter, ha sido solamente una de las muchas personajes que se han acordado del legendario actor de películas como 'Jungla de cristal' o 'Love Actually' con un mensaje que se ha publicado en The Guardian en el que empieza diciendo que "cuando pienso en Alan, siempre sonrío". Y no le faltan los motivos para ello.

El intérprete que dio vida a Draco Malfoy continúa recordando que "tuve la suerte de trabajar con él durante 11 años en los estudios Leavesden en Harry Potter. Recuerdo lo intimidado que me sentí la primera vez que lo vi. No por su interpretación del aparentemente malvado profesor Snape, sino porque era el único miembro del reparto al que realmente reconocí". Y es que Felton confiesa lo siguiente:

A los 11 años, no tenía ni idea de quiénes eran Richard Harris ni Maggie Smith, ¡pero Alan era un crack! Ver al hombre que interpretó ese brillante papel de villano como el Sheriff de Nottingham en 'Robin Hood: Príncipe de los Ladrones' sentado al final de la mesa del director en el Gran Comedor de Hogwarts fue memorable.

Eso sí, Felton destaca lo cercano que era Rickman: "Era muy amable, genuino, parecía imperturbable ante lo que sucedía a nuestro alrededor y siempre tenía tiempo para todos. Aprendí tanto, si no más, de Alan fuera de cámara como durante el rodaje". Además, incide en lo humilde que era así:

Podría haber pedido que le llevaran la comida a su caravana, como la mayoría del elenco (incluyéndome a mí). En cambio, hizo fila para su propio desayuno y almuerzo, de pies a cabeza con su disfraz y peluca de Snape, sosteniendo una bandeja de plástico y esperando su turno en la usualmente larguísima fila detrás de un carpintero, un decorador, un corpulento camarógrafo y un duende de Gringotts; una imagen que nunca olvidaré. No me di cuenta entonces, pero ahora creo que el mensaje silencioso de Alan fue: Estamos todos juntos en esto. Por igual.

Además, Felton comparte otra anécdota que se le quedó grabada a fuego en la memoria: "Recuerdo el rodaje nocturno cuando incendiaron la cabaña de Hagrid. Eran alrededor de las 4 de la mañana y hacía un frío glacial. Estábamos juntos en una ladera cubierta de hierba, con Helena Bonham Carter y Robbie Coltrane luchando detrás de nosotros. Alan no dijo ni una palabra. Finalmente, me armé de valor para preguntarle: "¿Estás bien, Alan? ¿Cómo te sientes?". Unos diez segundos después de que yo hablara, giró la cabeza hacia mí y respondió lentamente: "He llegado a mi máximo potencial". Luego volvió la cabeza con una leve sonrisa y un brillo en los ojos".

Y es que Felton aprendió muchísimas cosas de Rickman: "Me enseñó mucho sobre la caridad. Solía ​​recibir a media docena de personas que visitaban el estudio cada día y decían ser sus primos o amigos. En realidad, les estaba ofreciendo a niños con enfermedades terminales y a sus familias la oportunidad de ver lo que ocurre tras bambalinas. También me enseñó que los niños no quieren conocer a los actores, sino a los personajes que interpretan". Sobre este último punto añade lo siguiente:

Normalmente saludaba a un niño de nueve años que me visitaba diciendo: "Hola, ¿qué tal, amigo?", lo que solía asustarlo: "¿Por qué está Draco tan contento?". Alan se burlaba de ellos delante de sus padres, les decía que se metieran la camisa por dentro y se la sujetaran por la oreja. Impecable Snape. Encantador, encantador y un deleite para la vista. Nunca sonreía. Pero cuando lo pienso, creo que probablemente estaba dentro.

