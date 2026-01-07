En 4 días regresa uno de los mejores thrillers de los últimos tiempos. Tom Hiddleston y Olivia Colman protagonizan una adaptación del maestro del género

Cuando hablamos de pausa eterna entre temporadas, siempre ponemos ejemplos como 'Separación' o 'Stranger Things', cuyas últimas temporadas en emisión llegaron durante 2025 tras sendas ausencias de tres años.

Pero sin duda hay una que se lleva la palma ya que, a pesar de ser originariamente una miniserie, prácticamente enseguida se empezó a hablar seriamente de una temporada 2. Una temporada que hemos tardado nada menos que diez años en ver.

Un lapso de 10 años que, por fin, acaba este próximo domingo, cuando BBC y Amazon Prime Video estrenen la nueva aventura del agente Jonathan Pine, interpretado por Tom Hiddleston: la temporada 2 de 'El infiltrado' (The Night Manager).

El manager vuelve

Adaptación de la novela de John LeCarré, en esta temporada 2 el guionista David Farr debe volar libre ya que no hay más novelas protagonizadas por Pine. Así que ha dispuesto de un lienzo bastante blanco para proponer qué es lo que le espera al personaje.

De esta manera, nos encontramos ocho años después del final de la temporada 1, con Pine trabajando bajo una nueva identidad, como agente de poca monta del MI6. Como podéis imaginar, el pasado siempre vuelve, y en una noche de vigilancia se topa con un antiguo mercenario de Roper (Hugh Laurie), lo que le llevará a enfrentarse con un nuevo jugador en el mundillo criminal.

Diego Calva como Terry Dos Santos será el villano de esta temporada, en la que también se incorporan Camila Morrone, Indira Varma, Paul Chahidi y Hayley Squires. Por su parte, Hiddleston no es el único que regresa; junto a él estará Olivia Colman, Alistair Petrie, Douglas Hodge, Michael Nardone y Noah Jupe.

