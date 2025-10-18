Hoy en Prime Video, una película de ciencia ficción de culto con post-apocalipsis y zombies que fue inspiración para ‘Buffy, cazavampiros’

Es posible que el paso del tiempo nos acabe produciendo un fenómeno que conozcamos como “clásicos de streaming” a los que cierta generación cogió cariño en el momento donde eran especialmente receptivos, tal y como pasó con ciertos “clásicos de videoclub”. Películas pequeñas que daba mucho placer descubrir en los rincones más inesperados, a los que se abrazaban sin considerar que eran imperfectas.

Una visita de las estrellas indeseada

Películas como ‘La noche del cometa’ poseen ese particular encanto que han terminado dejando su sello en gente que después ha hecho cine fantástico de mayor o menos escala. Esta pequeña joya de culto cuenta con una estupenda mirada al post-apocalipsis, mezclando ciencia ficción y humor con un encanto que vale la pena rescatar en streaming a través de Amazon Prime Video y de Filmin.

El planeta Tierra de repente se ve sorprendido por el paso cercano de un cometa que no había estado próximo a nuestra órbita en 65 millones de años. Este evento casi único tiene un efecto terrible inesperado, produciendo la muerte de la mayoría de los humanos. Sólo unos pocos han sobrevivido a este fenómeno, incluyendo dos jóvenes de California, que ahora tienen que enfrentarse a una ola de zombies mutantes.

Thom Eberhardt escribe y dirige una de esas películas que se producían de manera bastante frecuente en los ochenta por varios estudios pequeños, que podían llevarlas a pasos testimoniales por cines antes de rentabilizarlas de verdad a través del alquiler en establecimientos especializados. Lugares donde era en cierto modo fácil dejarse llevar por un póster carismático o lo que parece una propuesta medio llamativa, aunque con más riesgo que el que supone ahora navegar una plataforma de streaming.

Es una película marcada por su presupuesto limitado, pero no por falta de pasión por el fantástico y cierta inventiva en su imaginación. Las aventuras juveniles dan un chispazo de frescura a cómo se aborda el apocalipsis y una amenaza monstruosa, ya sea a través de humor muy efectivo o simplemente con puro sentido de la aventura.

Es la clase de magia que, ejecutada con más corazón que recursos o pericia técnica, ha acabado siendo influyente para gente como Joss Whedon, que pone a ‘La noche del cometa’ entre sus influencias para dar forma a la heroina juvenil de ‘Buffy, cazavampiros’. Ya sólo por este detalle es justo recuperar esta simpática aventura.

