Ya en Prime Video una de las películas más provocadoras de la temporada, con un reparto potente y uno de los cineastas del momento

La cultura de la cancelación estuvo muy en el candelero hace unos años, gracias a una mezcla de gente que estaba reclamando justicia social allí donde la institucional se negaba a llegar y aquellos que temían las consecuencias que tendría semejante paradigma. En pleno 2025 queda patente las limitaciones del movimiento en un sistema hegemónico, algo que se trata en una película como ‘Caza de brujas’.

Una cacería intelectual

Con un repartazo liderado por Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri poniéndose a las órdenes del reputado Luca Guadagnino, esta película busca la provocación con sus temas mientras aspira a determinado pedigrí y premios. No parece que vayan a llegar estos últimos, a pesar de ser la gran apuesta para los Oscars de Amazon, que ha decidido estrenarla en streaming a través de Prime Video desde el día de hoy.

Dos profesores de filosofía adjuntos, que son amigos mutuos, compiten por un puesto de titular en la universidad de Yale. Pero cuando una de sus alumnas lanza acusaciones de abuso sexual a uno de ellos, se montará todo un revuelo en el campus que forzará a la otra a intentar tomar partido mientras reflexiona sobre sus experiencias.

Guadagnino no es ajeno a los contextos tan relamidos e incluso académicos para tratar cuestiones tan humanas como los impulsos humanos, además de cómo el deseo se reprime. Aquí el guion le da pie a explorar cómo nuestra cultura occidental se ha edificado a través de muchos ejemplos de excelencia intelectual y/o artística pero condenables en lo moral, lo que hace difícil derrumbar a los hombres en un sistema cerrado y férreo.

Es lo máximo que le permite, así como desarrollar un tono almodovariano en el tono, porque las limitaciones del guion quedan patente en sus rígidos personajes y sus ideas plasmadas de manera densa. Se termina formando un embrollo complicado de desenrollar donde no se permite el brillo potencial de cada uno de los involucrados.

