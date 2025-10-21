Esta calurosa película llena de enredos amorosos hace echar de menos el verano y sigue siendo de las mejores de Luca Guadagnino

Los calores aún no han desaparecido del todo en algunos rincones del país, así que es complicado echar de menos el verano en pleno octubre. No obstante, no es ni mucho menos el bochorno lo que se echa de menos de ese periodo sino el poder tener esas semanas de desconexión de todo, además de tener excusas legítimas para tirarse a la bartola no haciendo nada.

De todos modos, es mejor dejarse evocar por el frescor veraniego que tener que soportar la calorina extrema. El cine proporciona una ventana muy apropiada para ello, especialmente a través de cineastas con tan buen gusto para la recreación sensorial y espacial como es Luca Guadagnino, que lo exhibió en cintas como ‘Cegados por el sol’.

Un buen chapuzón

Su particular revisión de ‘La piscina’ (o del relato en el que se basaba dicha película) sigue siendo una de las expresiones más suntuosas de su cine. Con un reparto de lujo que incluye a Tilda Swinton, Dakota Johnson, Matthias Schoenaerts y Ralph Fiennes, la película se puede ver en streaming a través de Filmin.

Intentando recuperarse de las secuelas de una delicada cirugía de garganta, una estrella del rock se recluye en una alejada localidad a las orillas del Mediterráneo con su pareja. Esperaba unos días de paz, hasta que se cruza en su camino su antiguo representante y amante, que se presenta en su casa con su atractiva hija.

El italiano da el salto internacional más notorio en su carrera elaborando una serie de enredos románticos con su habitual atención a las proximidades y a los gestos de sus personajes. Con esto consigue distanciarse de la tendencia a la atmósfera más enrarecida de la original y crear una visión complementaria alrededor de claves similares.

‘Cegados por el sol’: seducidos por el diablo

Por supuesto, como buena película de Guadagnino no puede evitar sentirse atraída por el deseo y por escarbar en aquello que sus protagonistas se reprimen. Cierto sentido del morbo que lleva a ‘Cegados por el sol’ a coquetear con el divertimento trash, dejándose en ocasiones seducir por las artes del diablo para remover internamente al espectador.

Este tanteo de los límites resulta de lo más estimulante que ha podido elaborar el director de ‘Caza de brujas’, si bien tenga algunas limitaciones propias y no tenga el mismo esplendor imperecedero de la película original. Aun así, saca lo máximo de unos actores fabulosos y crea una de las películas románticas más sugerentes de los últimos tiempos.

