Sólo tienes 6 días para verla en Prime Video: una de las películas más accesibles y emocionantes de David Lynch

Ciertos espectadores sienten reticencia o rechazo a David Lynch por su propia idiosincrasia cinemática, ahondando en las facetas más surrealistas y abstractas para contar sus historias hasta el punto de hacerlas incomprensibles para muchos. Pero en sus mejores momentos seguía siendo un artista emocionante y bello, tal y como demostró en obras como ‘El hombre elefante’.

Un hombre perseguido

Una de las obras más accesibles de su filmografía, ya tan sólo por la aclamación y éxito que tuvo a pesar de su extraña premisa y las propias tendencias de Lynch. Pero consiguió un clásico arrollador de la mano de John Hurt y Anthony Hopkins que puedes ver en streaming a través de Amazon Prime Video hasta el 31 de agosto (se puede ver aparte también en Filmin y en Movistar+).

El doctor Frederick Treves se encuentra ejerciendo e investigando en la Inglaterra del siglo XIX hasta que llegan a sus oídos la historia de un hombre con aspecto monstruoso y aterrador. Este hombre elefante es convertido en una atracción de circo, una mofa constante por su aspecto, pero el médico no sólo pelea por preservar la vida de Joseph Merrick por interés académico, sino por puro respecto a la decencia humana.

Los primeros compases de la película entran en bastante consonancia con el creador de ‘Cabeza borradora’, incidiendo en las texturas inquietantes y simbólicas que definen su estilo. También son profundamente conmovedoras a través de un diseño de sonido de primera y una fabulosa deformación de la imagen, siendo toques interesantes de cara a afrontar una historia que podría haber sido profundamente convencional en manos de otros.

Sigue siendo convencional para los parámetros que puede seguir Lynch y su cine del sueño, pero no se conforma con las esquinas más simplonas de la vida de Merrick. En su lugar, su exploración permite resaltar la humanidad de aquel que es visto como excéntrico, monstruoso incluso, y removerse ante los monstruos que pueden llegar a ser los humanos.

Es esta profunda empatía y está inquietud por los impulsos del bien y el mal los que son también definitorias del cine de Lynch, más incluso que la imagen onírica y/o surrealista. Su manera de desarrollarla aquí consiguió una aceptación amplia, hasta el punto de colocarle como un potencial activo en el cine de Hollywood. Pero ya sabemos que aquello no fue especialmente bien, todo lo contrario que esta exquisita película.

