'Boku no Hero Academia': All Might es el protagonista del nuevo teaser que celebra el arco final del manga

Aún tendremos que esperar hasta otoño para poder ver la sexta temporada del anime de 'Boku no Hero Academia'. Mientras tanto y para aprovechar el veranito tendremos dos nuevas OVAs que se estrenarán pronto... y el manga, claro.

El manga de Kohei Horikoshi continúa publicándose en la revista Shōnen Jump desde 2014 y ya sabemos que el mangaka está trabajando en el arco final de la serie, que comenzó a publicarse en marzo de 2021. Horikoshi confirmó que planea terminar la historia para finales de este año, y con las apuestas tan altas cada nueva publicación tiene a sus fans en vilo.

Un final demasiado cercano

Cerrar una serie tan icónica como 'Boku no Hero Academia', que sin lugar a dudas es una de las más grandes del momento, no es moco de pavo. El volumen 34 del manga se ha publicado este mismo mes, y para celebrarlo se ha podido ver un teaser animado con momentos claves del manga donde All Might es una de las figuras principales junto a otros héroes profesionales.

Este pequeño homenaje animado no es el único que tenemos por delante, y en principio la semana que viene habrá un nuevo vídeo promocional con más sorpresas.

Parece que cada vez queda menos historia de 'Boku no Hero Academia' por delante. No es para nada el final del anime y todavía tendremos muchos capítulos por delante, y seguramente más OVAs y películas a la vista. Mientras tanto, Horikoshi parece bastante a gusto de poder cerrar la historia en sus propios términos y a su ritmo, y ha dejado caer que quizás se atreva a probar con un manga de terror en el futuro.

Eso sí, el mundo de 'Boku no Hero Academia' tiene muchísimo potencial por delante y no habría que sorprenderse si con el tiempo terminamos con algún tipo de secuela, ya sea con más páginas de manga o un anime original.