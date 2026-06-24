Conan el Bárbaro revive con una nueva serie para Prime Video. Tras 'Primal', Genndy Tartakovsky ya tiene su nueva épica animada en marcha

Hay proyectos que parece que nunca van a ver la luz del sol, y Genndy Tartakovsky llevaba desde 2008 intentando hacer su propia versión de 'Conan el Bárbaro' sin éxito. Durante casi 20 años el creador de 'Samurai Jack' y 'El laboratorio de Dexter' intentaba encontrarle casa a su versión del bárbaro, y finalmente ha sonado la campana.

Luz verde, al fin

Ha sido durante el Festival de Cine de Annecy que el propio Tartakovsky ha confirmado el proyecto con un video especial. Como reportan desde The Wrap, Este nuevo 'Conan el Bárbaro' llegará directamente Amazon Prime Video, con Tartakovsky sirviendo como productor ejecutivo y showrunner y con producción de Cartoon Network Studios.

Tartakovsky ha confirmado que la serie acaba de entrar en producción y tan solo hay una primera imagen promocional del proyecto, aunque espera que para la próxima edición del festival pueda compartir algunas animáticas o incluso algo de animación. Esta es su primera vez trabajando con una IP ya existente desde que el director realizó su serie de 'Clone Wars' allá por 2003, aunque su versión de 'Conan el Bárbaro' es un proyecto que lleva décadas queriendo realizar.

El director de 'Primal' también explicó que siempre ha sentido una gran conexión con Conan y la obra de Robert E. Howard, y que especialmente se puede ver en su serie de fantasía prehistórica. Por ahora no se sabe demasiado sobre el proyecto, aunque su premisa oficial nos plantea que "después de encontrar el amor con la reina pirata Bêlit, un Conan endurecido en la batalla desafía a los dioses, el destino e incluso la muerte para salvarla de una magia oscura que amenaza con destruirlo todo".

Tendremos que estar pendientes de Tartakovsky y de este nuevo Conan el Bárbaro. Esperemos que tenga más suerte que las intentonas de revivir la franquicia en acción real la década pasada.

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