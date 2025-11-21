El regreso de 'Frozen' le sale muy caro a Disney. Sus protagonistas cobrarán 180 millones de dólares por poner voz a Anna, Elsa y Olaf

Disney acaba de pegar un puñetazo encima de la mesa al cerrar un acuerdo con Kristen Bell, Josh Gad e Idina Menzel para que los tres actores participen tanto en 'Frozen 3' como en 'Frozen 4'. Eso sí, al estudio no le va a salir barato, pues a tener que pagar la friolera de 60 millones de dólares en total a cada uno de ellos, tal y como ha desvelado The Wrap.

Ese acuerdo incluye todos los ingresos que los actores van a ganar por las películas y supone que se duplique el salario que todos ellos consiguieron por 'Frozen 2', donde se llevaron 15 millones de dólares por cabeza. Eso sí, unos cuantos fans se están haciendo la misma pregunta... ¿y qué pasa con Jonathan Groff?

Recordemos que Kristen Bell presta su voz a Anna, mientras que Josh Gad hace lo propio con Olaf e Idina Menzel con Elsa. En la ecuación falta el Kristoff de Groff, por lo que todo apunta a que su sueldo va a ser sensiblemente inferior, pero ahora mismo se desconocen los detalles al respecto.

Una saga arrolladora

Con todo, Disney no debería arriesgarse a que haya problemas por esa vía, ya que su posible ausencia sería un vacío muy difícil de llenar. Y además las dos primeras entregas dieron tantos beneficios que sería incomprensible que el el estudio se arriesgue a ello: 'Frozen' ingresó 1.280 millones de dólares, mientras que 'Frozen 2' se fue hasta los 1.450 millones.

A todo eso hay que sumarle el dinero que hayan ganado gracias a la venta de merchandising o las atracciones en sus parques temáticos. Era inevitable que Disney quisiera volver a Arendelle y la clave ahora está en que lo hagan bien, porque la segunda entrega ya fue considerablemente peor que la primera. No pueden permitirse que pase lo mismo con las siguientes.

En Espinof | Las mejores películas de animación de la historia

En Espinof | Las mejores películas en Disney+ de 2025