El anime de 'Jujutsu Kaisen' se olvidó de esta escena del manga. 4 años después por fin ha sido adaptada de la manera más inesperada

Ya con su primera temporada, 'Jujutsu Kaisen' arrancó de maravilla. Pero en 2021 se terminó de cimentar como un tremendo fenómeno de masas con la película precuela 'Jujutsu Kaisen 0', que nos presentó a Yuta Okkotsu y sirvió como prólogo cargado de acción y drama.

La película funcionó tan bien que Gege Akutami incluso lanzó un capítulo especial y por ahora nunca había sido adaptado.

Tiempo al tiempo

El anime de 'Jujutsu Kaisen' nunca había adaptado este capítulo de manga, y en realidad tiene mucho sentido porque se centra en Yuta, Maki y el resto de personajes de 'Jujutsu Kaisen 0', que son secundarios en la serie principal. Pero ahora les ha llegado el turno en el videojuego 'Jujutsu Kaisen: Phantom Parade'.

Este capítulo extra sigue a varios personajes secundarios del manga en pequeñas historias cotidianas, y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans porque está lleno de momentos muy tiernos y sentidos, mostrando un lado más tranquilo que no solemos ver en 'Jujutsu Kaisen'. Además de Yuta y Maki, también incluyó a Saturu Gojo, Shojo Ieri y Utahime Iori, y en el videojuego se ha adaptado con nuevos visuales y clips.

Estos momentos se ambientan justo tras la película de 'Jujutsu Kaisen 0', cuando Yuta y sus compañeros todavía están en su primer año en Jujutsu High. El grupo anda escaso de dinero, así que se buscan varios trabajillos a tiempo parcial en un capítulo más cercano a un slice-of-life al uso que un anime de acción.

Varias escenas del manga han encontrado su lugar en 'Jujutsu Kaisen: Phantom Parade', incluyendo a Yuta y Maki cocinando juntos, al grupo echando el rato en la escuela e incluso una escena con Mimiko y Nanako paseándose por Takeshita.

'Jujutsu Kaisen: Phantom Parade' ha terminado siendo muy popular entre los fans por pequeños regalitos como estos, además de que incluye nuevos arcos y personajes originales. Un pequeño aperitivo antes del regreso del anime de 'Jujutsu Kaisen', que estrena por fin su tercera temporada en enero de 2026.

