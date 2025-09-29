HOY SE HABLA DE

El anime de 'One Piece' se toma un descanso. Luffy y sus Sombrero de Paja nos dejan con la miel en los labios pero ya hay fecha de estreno para su regreso

El Arco de Egghead se pone más intenso que nunca y estamos cada vez más cerca de su final

One Piece
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3054 publicaciones de Mariló Delgado

Ya vamos poquito a poco acercándonos al final del Arco de Egghead, que nos ha ido dejando bastantes bombazos en el anime de 'One Piece' y cada semana se ha ido poniendo más y más intenso. Aunque ahora Toei Animation y Luffy nos van a tener esperando, porque se viene un pequeño parón antes de continuar la travesía. 

Pausa limitada

El anime de 'One Piece' ya nos viene acostumbrando a pausas de cuando en cuando para dar un respiro a los animadores, y durante un par de semanas tendremos que quedarnos en vilo para ver cómo continúa la que se está liando en Egghead. 

'One Piece' ya ha presentado a Joy Boy en el anime con una genial referencia al manga, aunque no es tan fácil localizarle
En Espinof
'One Piece' ya ha presentado a Joy Boy en el anime con una genial referencia al manga, aunque no es tan fácil localizarle

Ya se había anunciado que el próximo 5 de octubre no habría capítulo, y el siguiente 12 de octubre se emitirá un episodio especial recopilatorio para refrescarnos a los miembros del CP0. Y es que es bastante habitual, y mas después de mil y pico capítulos, que el anime tire de este tipo de capítulos para recordarnos algunos de los momentos claves de la historia... Especialmente cuando se viene encima algún enfrentamiento gordo.

Así que 'One Piece' no regresará de nuevo a su emisión habitual hasta el próximo 19 de octubre. Después, en principio, los capítulos continuarán estrenándose de manera normal y podremos ir siguiendo las actualizaciones semanales a través de Crunchyroll, Netflix y AnimeBox.

Rob Lucci

Ya va quedando cada vez menos para cerrar el arco actual y entrar en la siguiente etapa de la historia... Y queda por delante la pregunta de si Toei repetirá su estrategia para meternos en un nuevo parón de seis meses entre arcos, pero por ahora habrá que cruzar los dedos y ver si no se repite la situación. Aunque si es para ganar calidad de animación, la espera merecerá la pena.

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal

En Espinof | El Rey de los Piratas existió de verdad y no solo en 'One Piece': 11 figuras históricas reales que sirvieron como inspiración para los piratas del anime

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios