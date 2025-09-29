El anime de 'One Piece' se toma un descanso. Luffy y sus Sombrero de Paja nos dejan con la miel en los labios pero ya hay fecha de estreno para su regreso

Ya vamos poquito a poco acercándonos al final del Arco de Egghead, que nos ha ido dejando bastantes bombazos en el anime de 'One Piece' y cada semana se ha ido poniendo más y más intenso. Aunque ahora Toei Animation y Luffy nos van a tener esperando, porque se viene un pequeño parón antes de continuar la travesía.
Pausa limitada
El anime de 'One Piece' ya nos viene acostumbrando a pausas de cuando en cuando para dar un respiro a los animadores, y durante un par de semanas tendremos que quedarnos en vilo para ver cómo continúa la que se está liando en Egghead.
Ya se había anunciado que el próximo 5 de octubre no habría capítulo, y el siguiente 12 de octubre se emitirá un episodio especial recopilatorio para refrescarnos a los miembros del CP0. Y es que es bastante habitual, y mas después de mil y pico capítulos, que el anime tire de este tipo de capítulos para recordarnos algunos de los momentos claves de la historia... Especialmente cuando se viene encima algún enfrentamiento gordo.
Así que 'One Piece' no regresará de nuevo a su emisión habitual hasta el próximo 19 de octubre. Después, en principio, los capítulos continuarán estrenándose de manera normal y podremos ir siguiendo las actualizaciones semanales a través de Crunchyroll, Netflix y AnimeBox.
Ya va quedando cada vez menos para cerrar el arco actual y entrar en la siguiente etapa de la historia... Y queda por delante la pregunta de si Toei repetirá su estrategia para meternos en un nuevo parón de seis meses entre arcos, pero por ahora habrá que cruzar los dedos y ver si no se repite la situación. Aunque si es para ganar calidad de animación, la espera merecerá la pena.
