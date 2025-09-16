Baki Hanma regresa para reventar Netflix. El anime de 'Baki-Dou' adelanta un combate épico en un nuevo tráiler cargado de testosterona y músculos

Con el final de la segunda temporada de 'Baki Hanma' parecía que ya estaba todo el pescado vendido, porque después de mucho sufrimiento y entrenamiento por fin había conseguido derrotar a su padre Yujiro.

Ahora bien, el manga original de Keisuke Itagaki ha continuado durante muchos volúmenes más y todavía continúa en publicación, así que (como no podía ser de otra manera) el anime también continuará con una nueva serie.

Leyenda contra leyenda

'Baki-Dou' es la siguiente etapa de la historia, y en este caso enfrentará a Baki con un clon del legendario samurai Miyamoto Musashi, así que va a tener que cambiar su estrategia habitual al enfrentarse a un contrincante que lucha a golpe de katana.

Desde Netflix, donde se pueden ver los animes modernos de 'Baki', han dejado ver un nuevo tráiler de 'Baki-Dou' presentando oficialmente a Musashi y adelantando todo lo que los fans fieles pueden esperar del anime: testosterona a raudales, músculos explosivos y combates en los que llueven tortas por todos lados.

Por ahora no se ha confirmado una fecha concreta de estreno más allá de que 'Baki-Dou' llegará a Netflix en algún momento de 2026. TMS Entertainment continúa encargándose de la animación, y parece que han mantenido consistentemente el mismo estilo visual de 'Baki Hanma' sin grandes cambios.

Y cuando termine 'Baki-Dou', podemos esperar más series de anime, porque Itagaki luego continuó la historia con 'Bakidou' y actualmente está metido en 'Baki Rahen'. Que aunque Baki haya cumplido su objetivo original, no le faltan combatientes con los que cruzarse.

