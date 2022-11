'Chainsaw Man' tiene una escena tan asquerosa que la han censurado en el anime

Para los fans del anime, los martes se han convertido rápidamente en el día de 'Chainsaw Man', y con esta semana ya hemos pasado el hemisferio de la serie. Todavía nos quedan unos cuantos capítulos para poder cerrar la temporada, pero el séptimo episodio del anime está dando que hablar en redes por la primera escena de la serie que termina siendo censurada.

MAPPA ha demostrado ser un estudio que no se corta demasiado a la hora de ser explícitos, y ya en 'Chainsaw Man' nos han mostrado algunas escenas donde van desencadenados y con todo el gore que haga falta. Así que sin duda resulta curioso que censuren un detalle donde precisamente no aparece ni sangre ni vísceras.

El actual arco ha llevado al grupo de cazadores de demonios a enfrentarse al Demonio Eternidad, y tras mucho sufrir con el combate al final Denji consigue derrotarlo. Antes de llegar a ese punto, su compañera Himeno le prometió a Denji que si salían con vida de la situación le daría un beso, así que ahora tocaba cumplir la promesa.

Durante la celebración, el grupo está comiendo y bebiendo y se ve que a Himeno se la ha ido un poco la mano con la bebida... Porque en lugar de besar a Denji lo que hace es echarle tremenda pota en la boca. Este primer beso de Denji es uno de los momentos más desagradables al inicio del manga, porque además Tatsuki Fujimoto dibuja la escena con todo lujo de detalles y tropezones.

the lyrics says "Get get get on chu!", but the Furigana says ゲゲゲロチュー (ゲロチュー) which means Vomit Kiss. Of course a reference to what happened to the episode.#ChainsawMan #チェンソーマン #ゲロチュー#あのちゃん @aNo2mass https://t.co/QYh2Ma3n6w pic.twitter.com/ZKqDPOn7l5