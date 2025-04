El estudio de 'Dandadan' pierde a su mejor director. Masaaki Yuasa anuncia su primera película en cuatro años

Tras unos años muy movidos en los que casi no paró, Masaaki Yuasa ha vuelto al ruedo. Además de fundar Science Saru, el estudio de anime detrás de 'Dandadan' y 'Scott Pilgrim da el salto', Yuasa ha sido un director tremendamente prolífico en la última década que no ha dejado de trabajar entre series y películas como 'Devilman Crybaby', 'Keep your Hands Off Eizouken!' o 'Inu-Oh'.

Abrimos la siguiente puerta

Parecía que el director japonés andaba cerca de la jubilación, o por lo menos que se lo estaba tomando con calma, pero el mes pasado nos dio la sorpresa anunciando que fundaba un nuevo estudio, ame pippin. Y ahora, para que no pare la cosa, ya prepara su próxima película.

'Daisy’s Life' ('Hinagiku No Jinsei') adaptará la novela de Banana Yoshimoto del mismo nombre, y podemos esperarla para 2026... Aunque por ahora no se ha enseñado ninguna imagen ni teaser.

Sí que sabemos que se trata de una co-producción con el estudio francés Miyu Productions y el estudio japonés Asmik Ace, Inc, con Sachiko Tanaka como guionista.'Daisy's Life' será la primera película con la que se estrena el nuevo estudio de Yuasa, así que despierta bastante curiosidad ver qué sale de aquí, especialmente porque varios pesos pesados de la industria han unido fuerzas en su creación.

"Incluso dentro de los trabajos de la señora Banana Yoshimoto, esta es una novela que evoca imágenes visuales todo el tiempo. Y aunque algunas partes son escalofriantemente vívidas, el pasaje final es muy feliz, como algo con lo que soñé en el pasado", ha dicho Yuasa sobre el proyecto. "Me gustaría poder retratar la vida del protagonista que trabaja en un restaurante de yakisoba en una zona del centro, con un radio de cien metros en una escala cósmica".

'Daisy's Life' sigue a una niña de seis años llamada Daisy, quien pierde a su madre en un accidente y pasa a vivir con su tía. El cambio es muy fuerte y a Daisy le cuesta adaptarse, y una noche se encuentra con una niña llamada Dahlia en su ventana. Ambas empiezan a pasar tiempo juntas, y la vida de Daisy encuentra un nuevo sentido en un modesto restaurante de yakisoba.

En Espinof | Los mejores animes de 2024

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal