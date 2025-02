El director de 'Devilman Crybaby' y 'Keep your Hands Off Eizouken!' deja atrás Science SARU para fundar un nuevo estudio de anime con varios pesos pesados de la industria

Masaaki Yuasa es uno de los directores de anime más curiosos (y prolíficos) de la industria, y se puede decir que ha hecho de todo. Como animador empezó su carrera hace décadas trabajando en animes clásicos como 'Crayon Shin-Chan' o 'Chibi Maruko-chan' y como director nos ha dado tremendas series y películas como 'Devilman Crybaby', 'Ping Pong the Animation', 'Keep your Hands Off Eizouken!' o 'Inu-Oh'.

Hora de despedirse

Aunque seguramente una de las cosas por las que es más conocido es por ser uno de los miembros fundadores de Science SARU, es estudio de anime detrás de 'Dandadan' y 'Scott Pilgrim da el salto'. En los últimos años SARU ha ido creciendo más y más y hemos visto como Yuasa decidía tomarse un necesario parón como director... Y, quizás por eso mismo, también ha llegado el momento para Yuasa de dejar SARU atrás del todo.

El director ha confirmado que ha fundado un nuevo estudio de anime llamado ame pippin. Además lo funda en colaboración con Asmik Ace y Aniplex, dos pesos pesados de la industria, y CoMix Wave Films, otro gran estudio que, entre otras cosas, se encarga de producir las películas de Makoto Shinkai.

"Estamos muy complacidos de anunciar este nuevo estudio en colaboración con Asmik Ace, Aniplex, and CoMix Wave Films", escribió Yuasa. "En esta época de cambios dramáticos, esperamos movernos hacia adelante con un enfoque flexible pero seguro, siempre teniendo el futuro a la vista. Apreciamos muchísimo vuestra guía y apoyo, y estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder colaborar".

Yuasa fundó Science SARU en 2013 junto con el productor Eunyoung Choi, aunque dejó el puesto de presidente de la empresa en 2020 y el estudio fue adquirido por Toho en 2024, con lo que podemos esperar que siga creciendo cada vez más y enfocándose a animes más comerciales siguiendo la estela de 'Dandadan'.

Por su lado desde el estreno de 'Inu-Oh' en 2021, Yuasa no ha dirigido ninguna nueva serie ni película, pero puede que eso cambie ahora con la creación de su nuevo estudio. Porque ya tiene el renombre y el respaldo, ahora ya solo queda que nos pegue una alegría.

En Espinof | Los mejores animes de 2024

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal