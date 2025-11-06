HOY SE HABLA DE

Iba a ser uno de los grandes villanos de 'Jujutsu Kaisen', pero Gege Akutami cambió de opinión en el último momento y lo convirtió en uno de sus mejores héroes

El Arco de Shibuya no habría sido lo mismo, pero igual nos ahorrábamos un berrinche

Jujutsu Kaisen
En 'Jujutsu Kaisen' tenemos villanos memorables para parar un tren, empezando por Mahito o el mismísimo Sukuna. Pero uno de los mayores aliados de Yuji Itadori casi habría empezado su andadura en la historia como un peligroso antagonista.

¡Ya basta de horas extras!

Y es que con el tiempo Kento Nanami se ha convertido en uno de los héroes favoritos de los fans de 'Jujutsu Kaisen', pero originalmente iba a ser uno de los principales villanos del manga. Según reveló el propio Gege Akutami en una entrevista en 2021, Nanami nació como un hechicero que había perdido el control y se había convertido en una maldición.

Incluso se conservan algunos borradores de esta trama descartada, con un Nanami oficinista que terminaba de explotar cuando su jefe le imponía más horas extras. Aunque finalmente, y tras su encontronazo con Itadori, Nanami estaba destinado a redimirse y convertirse en un aliado más para los hechiceros. 

Sin embargo, esta trama no terminaba de funcionar y Akutami se dio cuenta de que muchas escenas funcionaban mejor si Nanami estaba del lado de los hechiceros desde el principio de la historia. Especialmente porque se convirtió en un mentor importante para Itadori y de paso se ganó al fandom con su carisma y su personalidad seca.

Nanami Kento Y Yuji Itadori

No es el primer gran cambio que Akutami hizo a 'Jujutsu Kaisen' durante su fase de desarrollo. Porque, de hecho, Itadori originalmente no iba a ser el protagonista, sino que Megumi Fushiguro iba a ser el personaje principal del manga. Pero al final Akutami supo equilibrar bien sus creaciones para sacarles el mayor partido, y Nanami fue uno de los que más salió ganando... aunque también fue el protagonista de una de las escenas más desgarradoras de todo el Arco de Shibuya.

Ver 0 comentarios

