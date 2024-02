Kagurabachi' sigue arrasando contra todo pronóstico y está cambiando el punto de vista de las editoriales de manga

Si la industria del anime se ha revolucionado por completo gracias a las plataformas de streaming, la del manga tampoco se está quedando atrás. Desde que Shueisha lanzó MANGA Plus para abrir sus series a los lectores internacionales, la manera en la que se mide la popularidad de un manga está empezando a cambiar.

De entrada, los productores de fuera de Japón están encontrando potenciales mangas que adaptar gracias a la plataforma. Pero sin duda, el manga que lo está cambiando todo es 'Kagurabachi'.

El "Bachiflex" y los volúmenes agotados

'Kagurabachi' es un manga dibujado por Takeru Hozakono que empezó a publicarse en la revista Weekly Shonen Jump en septiembre de 2023. Una semanas antes de su estreno se filtró una imagen en internet y los memes explotaron rápidamente, dándole un "efecto Morbius" al manga... Que terminó siendo increíblemente popular en MANGA Plus gracias a la curiosidad que generó entra las coñitas y los memes.

Ahora bien, el meme ha tenido piernas y su primer volumen recopilatorio se ha agotado en Japón y está pendiente de reimpresión. El éxito de 'Kagurabachi' no tiene precedentes, porque a pesar de que no destaca en las encuestas de popularidad de la revista, su primer tomo se ha vendido de maravilla y se mantiene consistentemente en el Top 10 de MANGA Plus entre series mucho más veteranas (y con anime) como 'One Piece', Jujutsu Kaisen' o 'Boku no Hero Academia'.

"La semana pasada, el primer volumen de 'Kagurabachi' de Weekly Shonen Jump se lanzó, y decidí echar un vistazo al hashtag #Bachiflex, que se usa internacionalmente para animar a que se compre el cómic", dijo en X(Twitter) el editor de Shonen Jump Shihei Lin. "Hay informes de fans de países extranjeros comprando el manga. Está lleno de posts de todo el mundo comprando el primer volumen, que apenas salió en Japón la semana pasada, junto con la bandera de su país. Y es un cómic japonés, cuya versión impresa aún no se ha traducido".

"Me impresionó muchísimo. Porque últimamente se ha vuelto más fácil conseguir cómics japoneses internacionalmente en tiendas Kinokuniya. La era de las series que se vuelven populares a nivel internacional después de que se haya hecho un anime se ha terminado", sentenció Lin. "Con MANGA Plus, las nuevas series ahora se pueden leer en Japón y en todo el mundo al mismo tiempo. Siento que estamos en una era en la que el manga puede volverse popular en todas partes".

Lin no va desencaminado, ya que hace unos años las series se volvían populares tras el anime... Y en muchos casos los animes se consideraban "publicidad" para atraer nuevos lectores al manga y mantener la serie viva. Y ahora, sin embargo, los mangas se vuelven populares internacionalmente por sí solos y se espera la adaptación del anime tras el éxito del manga, como pasó en su momento con 'Chainsaw Man' o ahora con 'Dandadan'.

Eso sí, 'Kagurabachi' ha sido el primer gran fenómeno de Shonen Jump a este nivel, y su éxito internacional quizás termine de marcar un antes y un después para las editoriales japonesas y su manera de entender y publicar sus mangas.

