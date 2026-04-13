Les pillaron usando IA en su nuevo isekai, pero ahora recogen cable. WIT Studio se disculpa por la liada con 'Ascendance of a Bookworm' y promete corregir sus errores

Esta primavera viene bastante potente si nos gustan los anime de fantasía y los isekai, y en especial 'Ascendance of a Bookworm' venía rodeado de bastante bombo porque estrenaba nuevos capítulos después de cuatro años de espera. Además venía con un cambio de estudio, con WIT Studio haciéndose cargo de la producción y prometiendo una subida de calidad... Pero lo que no vimos venir es que fuesen a usar inteligencia artificial para "intentarlo".

¡Oopsie!

Por ahora no se ha confirmado si se ha usado IA en la animación en sí, pero los fans de 'Ascendance of a Bookworm' cazaron rápidamente que sí que se había utilizado inteligencia artificial en la secuencia de opening del anime. Específicamente, en los fondos que imitan el estilo Art Nouveau y que en algunos planos resultaban bastante irregulares.

WIT tardó unos días en responder, pero finalmente han admitido en un comunicado desde su página web y redes sociales que las alegaciones son ciertas y que, efectivamente, se usó IA en estas secuencias.

"Aunque nuestra compañía siempre ha estado interesada en vigilar de cerca las nuevas tecnologías relativas a la producción de video, tenemos como principio no permitir el uso de IA generativa en nuestros trabajos", aseguran desde el estudio. "A pesar de esto, la situación actual ha ocurrido solamente por los defectos de nuestra gestión de producción e inspección de sistemas, y nos responsabilizamos completamente de esta serie de eventos. Nos disculpamos sinceramente con los fans, con la autora original, y todas las partes afectadas".

Desde el estudio confirman que no se ha detectado el uso de IA en otras partes del anime y NAM HAI ART, la compañía de arte que ha realizado la secuencia, no sabía que se estaba utilizando IA generativa. Además, explican que aunque en su momento se usó IA en la producción del corto 'Inu to Shonen' fue por motivos experimentales y que no han vuelto a utilizarla a sabiendas desde entonces.

La verdad es que suena un poco a tirar balones fuera, porque una secuencia tan importante como el opening de un anime es una de las mayores cartas de presentación de cada temporada y a menudo es revisada por productores y directores con mucho cuidado. Parece bastante improbable que nadie se diera cuenta, a no ser que en el estudio fueran cortos de tiempo con esta "gestión de producción" y el parche de la IA les viniera muy bien en ese momento.

En cualquier caso, desde WIT Studio se han comprometido a redibujar las partes afectadas del opening de 'Ascendance of a Bookworm' con nuevo material. Así que en unas semanas es muy posible que veamos una secuencia un tanto diferente con fondos dibujados a mano, y esperemos que ya solo tengamos que hablar del isekai por cómo avanza la historia de Myne.

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