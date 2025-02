El mejor anime de la historia llega a Netflix. Una emotiva serie de fantasía se ha merendado a 'Fullmetal Alchemist' y se ha convertido en un nuevo clásico

Últimamente estamos viendo un pequeño resurgir de los animes de fantasía más allá del género isekai gracias a series como 'Tragones y mazmorras' o 'Ranking of Kings'. Pero sin duda la que se ha desmarcado como una de las mejores series de la historia ha sido 'Frieren: Beyond Journe's End' ('Sousou No Frieren').

Qué pasa después

'Frieren' arranca cuando un grupo de aventureros derrotan al Rey Demonio tras diez años viajando juntos. El grupo se divide y la maga elfa Frieren se va de viaje para seguir mejorando sus habilidades, y cuando regresa décadas después sus amigos ahora son ancianos. Tras el funeral de uno de ellos, Frieren se marcha de nuevo, reflexionando sobre sus aventuras pasadas y aprendiendo más sobre ella misma y quienes tiene a su alrededor.

Desde que se estrenó en 2023 'Frieren' tan solo se había podido ver en Crunchyroll, pero próximamente se va a volver mucho más accesible para el gran público. A partir del 1 de marzo el anime de fantasía llegara a Netflix, y podemos esperar que lo haga al completo con sus 28 capítulos. En Crunchyroll también se ha doblado en un buen número de idiomas, incluyendo castellano y español latino, así que en principio también debería llegar con varias opciones de doblaje.

Muchas series han intentado quitarle a 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' el título de "mejor anime de la historia", pero la que parece que lo ha conseguido definitivamente ha sido 'Frieren'. Aunque empezó con una puntuación más modesta, el anime fue ganando adeptos cada semana y ahora mismo se encuentra como el anime mejor valorado de la historia en MyAnimeList con un 9,31, desbancando con holgura a los hermanos Elric.

'Frieren' ya se ha consolidado como una de las joyas recientes del mundo del anime gracias a una historia emotiva que adapta de miedo el manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe, con una animación espectacular de parte de Madhouse. Su segunda temporada está en marcha, así que si aún la tenemos pendiente ahora Netflix nos trae la oportunidad perfecta.

