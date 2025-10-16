Los nuevos capítulos de 'Hunter x Hunter' están en marcha pero su creador se ha enfrentado a un nuevo problema al dibujarlos (y por una vez no es su salud)

Ya sabemos que las cosas van lentitas con 'Hunter x Hunter', que regresa de cuando en cuando de su interminable hiato con nuevos episodios. La salud de Yoshihiro Togashi es el mayor impedimento del mangaka para poder finalizar su gran obra, aunque poquito a poco y a su ritmo ha ido haciendo avances que va compartiendo en redes sociales.

Esta no la vimos venir

Togashi es muy activo en redes y va compartiendo a menudo adelantos y bocetos de los manuscritos de los nuevos capítulos. También habla de su proceso de creación y nos va dejando actualizaciones a menudo para celebrar que ha terminado más futuros capítulos de 'Hunter x Hunter', pero esta vez nos ha dado un susto gordísimo: ha perdido uno de sus manuscritos.

El creador de 'Hunter x Hunter' va trabajando en las actualizaciones del manga en pequeñas tandas, y cuando tiene unos cuantos capítulos en reserva el manga regresa del hiato. El último capítulo publicado fue el 410, que vio la luz en la revista Weekly Shonen Jump el 9 de diciembre de 2024.

Y lo cierto es que Togashi llevaba un ritmo bastante bueno con los manuscritos que iba compartiendo, pero hace unos días pegó un susto a sus fans cuando compartió como si nada en su cuenta de X (Twitter) un mensaje en el que comentaba que "Ando buscando el capítulo 424, que se me ha perdido".

Las alarmas de los fans saltaron rápidamente y siguieron las preguntas de que cómo se perder un taco de páginas al completo... Aunque por lo menos el drama no duró mucho y las localizó al día siguiente "en un hueco entre varias cajas de cartón". Togashi también confirmó que anda entintando el capítulo 425 de 'Hunter x Hunter', así que está haciendo grandes avances para el regreso de su manga... Pero esperemos que no se le pierdan más páginas por el camino.

