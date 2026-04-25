Olvídate de 'One-Punch Man'. Este anime es uno de los más vistos de Japón y tiene un gallo luchando contra demonios a espolonazo limpio

Una mamarrachada con un gallo que ha jurado venganza contra los demonios que destruyeron su vida

Rooster Fighter
Mariló Delgado

Editor - Anime
Aunque fue perdiendo fuelle con sus últimas temporadas, 'One-Punch Man' se nos ganó a todos desde el primer momento. Tenemos un héroe improbable con una fuerza descomunal y un humor irreverente que se combina de miedo con un anime de acción... y si la tercera temporada de 'One-Punch Man' nos ha dejado un poco pochos, creo que he encontrado el sustituto ideal. 

Prepara las plumas, que vamos

No hablo de 'Mob Psycho 100' (que siempre merece la pena reivindicar), sino de 'Rooster Fighter' ('Niwatori Faitā'), otro anime de comedia con un humor absurdísimo protagonizado por un gallo

En este caso tenemos un Japón asediado por demonios mutantes, y el único que parece capaz de enfrentarse cara a cara con ellos es un gallo con una mala leche tremenda y aura de lobo solitario. Además, Keiji tiene un pasado traumático lleno de ira porque uno de estos demonios asesinó a su hermana y ahora el gallo busca venganza. 

'Rooster Fighter' es ridícula y a veces se pasa un poco de rosca, y aunque la animación no es ninguna maravilla funciona de sobra para el tipo de anime mamarracho que tenemos entre manos (y aún así sigue siendo mejor que la tercera temporada de 'One-Punch Man'). Por ahora el anime lleva 4 capítulos, y podemos seguirlo semana a semana a través de Disney+.

Rooster Fighter Anime

A pesar de su premisa absurda y que se ha estrenado rodeada de bombazos, 'Rooster Fighter' ya se ha colado entre las series más vistas de Japón en esta temporada de primavera, situándose en el Top 10 durante las primeras semanas. Sin duda, es una de las series más curiosas que se han estrenado este mes, con un protagonista casi mesiánico que se ha convertido en la única esperanza de la humanidad con sus espolones.  

