'One Piece' pega un volantazo y confirma una de las teorías más enrevesadas. Eiichiro Oda vuelve a demostrar que todas las partes de su manga son importantes

Se nota que estamos en la Saga Final de 'One Piece' porque Eiichiro Oda está desengranando poco a poco los grandes secretos de su manga. Los fans esperan ansiosos los nuevos capítulos cada semana, aunque ahora el mangaka ha vuelto a demostrar que no solo los capítulos en sí son importantes: también hay que prestar atención a sus portadas.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers del capítulo 1158 del manga de 'One Piece'

Una teoría que viene de lejos

En 'One Piece' no solo tenemos la historia principal de Luffy y el resto de personaje a través de los capítulos en sí. Oda a menudo también aprovecha las portadillas de cada capítulo para actualizarnos sobre tal o cual personaje, hacer algún que otro chiste o incluso contar historias secundarias.

Ya llevaba un buen número de episodios centrándose en Yamato y su peregrinaje para conocer mejor la tierra de Wano, y este le ha llevado a visitar la tumba de un reputado guerrero que se enfrentó una vez a Kaido y pereció. En los últimos capítulos hemos visto cómo Yamato presentaba sus respetos, pero la portadilla del capítulo 1158 nos ha dejado un bombazo inesperado: se trata de Kozuki Moria.

Este sería el verdadero nombre de Gecko Moria, quien en su día fue uno de los Shichibukai y se enfrentó a Luffy y su tripulación en Thriller Bark. Durante el peregrinaje de Yamato hemos descubierto que Moria provenía del West Blue, pero hace muchos años se enfrentó a Kaido y fue derrotado, aunque su cadáver nunca fue encontrado.

No está muy claro cómo Moria terminó perteneciendo al legendario Clan Kozuzki, la familia de Oden y Momonosuke, aunque en Wano es conocido como un valiente guerrero rodeado de honores. Hace ya muchos episodios Oda nos contó que en su juventud Moria se enfrentó a Kaido en el Nuevo Mundo (y fue aplastado), pero no sabíamos muchos más detalles sobre el combate. Ahora todo parece indicar que Moria fue dado por muerto y huyó de Wano, adoptando una nueva identidad por el camino.

A pesar de ser una teoría enrevesada que parece saca de la manga, hay fans que ya llevaban años teorizando sobre la conexión entre Moria y los Kozuki, o al menos que era una figura importante en Wano. La principal línea de defensa de esta teoría son los caracteres con los que se escribe su nombre: "Gecko" significaría luz de luna y se escribiría con los caracteres 月光, mientras que "Kozuki" se escribe con los mismos kanjis pero en orden inverso 光月.

Sus pantalones también tienen un patrón muy similar al del clan Takeda japonés, con lo que también había quien teorizaba sobre el posible origen de Moria en Wano.

Aunque es posible que en realidad Moria no perteneciese a los Kozuki y haya sido un malentendido por la similitud entre los dos apellidos... Porque la verdad es que resulta bastante extraño que nunca hayamos oído hablar antes de este pariente de Oden. Al fin y al cabo, no es la primera vez que Oda se marca un juego de palabras en Wano con un personaje confundiendo el orden de los caracteres, ya que Kin'emon también confundió en su momento los puertos desde donde iban a invadir la guarida de Kaido.

Aunque el que Moria pertenezca al Clan Kozuki también explicaría el interés de Barbanegra en él, ya que quizás podría ser capaz de leer los Poneglyphs necesarios para alcanzar Laugh Tale y el One Piece. Veremos en qué queda todo esto y si finalmente el peregrinaje de Yamato lleva a algún sitio, pero de nuevo Oda ha vuelto a demostrar que incluso sus historias secundarias están llenas de detalles.

En Espinof | Las 12 mejores webs para ver anime de manera legal

En Espinof | El Rey de los Piratas existió de verdad y no solo en 'One Piece': 11 figuras históricas reales que sirvieron como inspiración para los piratas del anime