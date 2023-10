La película de 'Spy x Family' presenta su nuevo tráiler con un festival de Navidad, una misión secreta y el chocolate más importante del mundo

La segunda temporada de 'Spy x Family' ya ha arrancado, y como estamos muy cerca de ir alcanzando al manga de Tatsuya Endo, WIT Studio y CloverWorks no se han querido dormir en los laureles. Así que si no puede haber mucha más serie de anime, la solución es lanzar una película original.

Todavía no sabemos cuándo se podrá ver en Occidente, pero el próximo 22 de diciembre se estrena en Japón 'Spy x Family Code: White' para llevar a los Forger de expedición.

Lo que sea por las buenas notas

Por lo que sabemos de la trama de 'Spy x Family Code: White', la familia decide pasar unas pequeñas vacaciones en un país vecino para que Anya se familiarice con la cocina local y borde una competición culinaria en el colegio. Pero por el camino terminan envueltos en una conspiración relacionada con una pieza de chocolate tan importante que "podría decidir el destino del mundo".

El creador de 'Spy x Family' ha participado en la película como diseñador de los nuevos personajes y también como supervisor de la historia. Takashi Katagiri, que ha dirigido para el anime semanal, es el director de la película, con Ichiro Okouchi ('Code Geass', 'Devilman Crybaby') como guionista. El nuevo tráiler de 'Spy x Family Code: White' también nos ha dejado un adelanto de "Soulsoup", el tema principal para la película creado por Official HiGE DANdism.

Además se ha revelado un nuevo poster con un pequeño vistazo a los nuevos personajes. Y además del reparto de voces originales, sabemos que la película contará con Tomoya Nakamura como Dmitri, Kento Kaku como Luka, Banjou Ginga como Snijder y Shunsuke Takeuchi como Type F.

Por ahora no sabemos cuándo se estrenará fuera de Japón, pero viendo que Crunchyroll ha podido ir trayendo a cines 'Jujutsu Kaisen 0' o incluso 'The Quintessential Quintuplets, es posible que tengamos un estreno limitado a principios de 2024. Y si no, tocará cruzar los dedos para que aunque sea nos llegue directamente a streaming.

