Regresa a streaming una de las mejores películas de anime del siglo. Un emocional drama psicológico sobre el bullying que te vapulea sin piedad

2016 fue un año excepcional para las películas de anime, y también para llorar a poco tendido con ellas. Porque además de la magnífica 'Your Name' también se estrenó ese año en Japón 'A Silent Voice', una cautivadora y emotiva reflexión sobre el bullying que llevaba un tiempo desaparecida de nuestras plataformas.

Las segundas oportunidades lo cambian todo

'A Silent Voice' fue una de esas películas en las que se unieron todas las piezas correctas. Por un lado teníamos como base el manga del mismo nombre de Yoshitoki Ōima, pero entonces llegaron Naoko Yamada a la dirección y Reiko Yoshida al guion e hicieron magia.

Es la historia de Shōya Ishida, un chaval que hace bullying a su compañera Shōko Nishimiya por ser sorda junto a otros compañeros. Sin embargo, Shōya es el cabeza de turco del grupo y se convierte en el único culpable en público, por lo que empieza a arrastrar una reputación nefasta en la escuela y se va quedando cada vez más solo.

Años después, en el momento más bajo de su vida, decide arreglar las cosas con aquellos a los que ha hecho daño en el pasado. Así se reencuentra con Shōko y ambos empiezan a retomar su relación.

Aunque en su momento ha estado dando tumbos por varias plataformas, 'A Silent Voice' llevaba ya un tiempo bastante inaccesible y no podíamos disfrutarla en ninguna plataforma de streaming. Ahora Crunchyroll se ha marcado un tanto añadiéndola a su plataforma, y además la tenemos disponible tanto en versión original como con doblaje en castellano.

'A Silent Voice' se ha ganado a pulso el colarse entre las mejores películas de anime del siglo, con un coming-of-age tremendamente emotivo y un drama sobre el bullying y sus consecuencias. Además viene de la mano de Kyoto Animation, el estudio detrás de 'Violet Evergarden', que siempre significa sinónimo de calidad y nos dejó un acabado visual encantador que acompaña a a esta fascinante historia de maravilla.

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