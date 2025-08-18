Solo lleva un mes en cines pero 'Kimetsu no Yaiba' ya se ha merendado a 'One Piece' y 'Your Name'. Tanjiro Kamado vuelve a hacer historia en la taquilla japonesa

Ya sabíamos que 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' iba a ser un fenómeno de aúpa, porque al fin y al cabo es uno de los animes más populares de todos los tiempos y su anterior película para cines, 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', recaudó tanto en taquilla que se ha convertido en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos.

Pero es que 'La fortaleza infinita' apenas lleva un mes en los cines de Japón y ya va camino de superarla, porque no deja de batir récords de recaudación prácticamente cada semana.

El rey Midas de Japón

En su primer fin de semana en taquilla, la nueva película del anime llegó a romper tres récords diferentes de recaudación. Desde su estreno el pasado 18 de julio, las cifras han seguido creciendo y creciendo cada semana, y si hace unos días ya se había colado en el Top 10 de grandes taquillazos de la historia de Japón, ahora directamente se ha plantado en el Top 3.

Con tan solo treinta y un días en los cines, 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' ha amasado más de 25,78 mil millones de yenes (unos 149,7 millones de euros) con más de 18,27 entradas vendidas. Esto la convierte oficialmente en la tercera película más taquillera de la historia de Japón, superando a 'Your Name' de Makoto Shinkai y 'One Piece Film: Red', que antes ostentaban el tercer y cuarto puesto de la lista, respectivamente.

Su siguiente objetivo a batir es la legendaria 'El viaje de Chihiro' de Hayao Miyazaki, que ahora mismo ocupa el segundo lugar de la lista de taquillazos 31,68 mil millones de yenes. Y la última frontera serían los 40,43 mil millones de yenes de 'Kimetsu no Yaiba: Tren infinito', pero por el momento no parece que 'La fortaleza infinita' vaya a dejar las salas de cine pronto y no debería sorprendernos si supera estas cifras dentro de poco.

Especialmente porque, si comparamos las cifras, 'Tren infinito' recaudó 23,43 mil millones de yenes en sus primeros treinta y un días en los cines japoneses, allá por 2020. A 'Your Name' le costó casi un año llegar a alcanzar sus 25 mil millones recaudados.

Este agosto empiezan los estrenos internacionales de la película, y podemos esperar que sea uno de los grandes fenómenos del año. En España no se estrenará hasta el 12 de septiembre, y habrá que estar pendiente de qué cifras va moviendo en taquilla porque por ahora las expectativas están por las nubes y Crunchyroll tiene una gallina de los huevos de oro entre manos.

