La temporada 2 de 'Frieren' desvela un bellísimo tráiler. El anime de fantasía nos invita a un viaje inolvidable para arrancar el año nuevo con buen pie

Poquito a poco enero va asomando por detrás del horizonte, y con el año nuevo llega una temporada de anime de invierno que vendrá bastante cargadita de grandes estrenos. Uno de los regresos más anticipados de 2026 es el de 'Frieren: Beyond Journey's End', que estrena su segunda temporada y ya nos ha dejado un nuevo avance.

Retomando donde nos quedamos

'Frieren' sigue a una hechicera elfa que perteneció a un histórico grupo que derrotó al Rey Demonio tras años viajando juntos. Los aventureros se separaron con la promesa de volver a reunirse, pero Frieren tardó un poco más de la cuenta en regresar al mundo humano y cuando lo hizo sus antiguos compañeros eran ancianos y todo había cambiado.

Así que Frieren se embarca en un nuevo viaje con nuevos compañeros, aunque poco a poco va aprendiendo más de la naturaleza humana y aprendiendo a entender mejor sus emociones mientras reflexiona sobre sus aventuras pasadas. Una hermosa travesía que nos encandiló en 2023 y 2024 y nos tiene desde entonces esperando la segunda temporada.

Ya sabemos que el anime regresa el 16 de enero de 2026, y se plantea como uno de las series más potentes de todo el año. Madhouse, el estudio detrás de 'Frieren' nos ha ido dejando varios avances en los que presume de la calidad que podemos esperar del anime, y tiene pinta de que la segunda temporada será tan buena o mejor que su predecesora.

Con este nuevo tráiler también se ha dejado oír un adelanto de 'The Story of Us', que será el tema de ending interpretado por milet. El anime también ha confirmado que cambia de director, aunque Tomoya Kitagawa ya dirigió algunos capítulos en la primera temporada y tiene experiencia de sobra en la producción.

Los responsables del anime aseguran que esta segunda temporada de 'Frieren' será "un viaje inolvidable" que no nos dejará indiferentes. Ya veremos si nos deja con escenas tan sobrecogedoras como la primera temporada, aunque por lo menos ahora lo que tenemos asegurado es el regreso de Frieren, Fern y Stark y que podremos seguir la serie semana a semana a través de Crunchyroll.

