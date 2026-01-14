La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' acaba de arrancar y ya nos ha dejado una oscura revelación sobre la familia de Yuji Itadori. En realidad, tiene mucho sentido

Este mes de enero lo hemos pillado con ganas, porque entre otras muchas series de invierno por fin regresa 'Jujutsu Kaisen' con su tercera temporada. Hace unos meses pudimos ver en cines el arranque de la temporada 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', que de paso nos recordaba los eventos clave del Arco de Shibuya, y por fin nos metemos en uno de los arcos más importantes de toda la serie.

Comienza el Viaje de Aniquilación con una nueva etapa para Yuji Itadori, que está aprendiendo más sobre sus poderes. Y ya con este inicio de temporada también nos hemos llevado una pequeña sorpresa sobre su familia que traerá cola.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'

Nada es al tuntún

A pesar de que es el protagonista de 'Jujutsu Kaisen', la verdad es que no sabemos demasiado sobre Itadori. De entrada es un huérfano que fue criado por su abuelo, aunque este murió al inicio de la serie y no llegó a desvelar demasiado sobre sus padres.

Ahora, con un pequeño flashback en la tercera temporada, por fin hemos visto un primer vistazo de la familia a través de un Itadori bebé, y la revelación ha dejado atónicos a muchos fans. En un recuerdo fugaz, vemos a Jin Itadori, el padre de Yuji, quien es muy parecido a él físicamente e incluso tiene el mismo pelo rosa.

La cosa se complica cuando por fin vemos a la madre de Yuji, Kaori Itadori, quien tiene una cicatriz en su frente que indica que ha sido poseída por Kenjaku de la misma manera que lo fue el cadáver de Suguru Geto.

En el flashback se puede oír una conversación entre el padre y el abuelo de Yuji, en la que este último revela que Kaori murió antes de poder tener un hijo. Pero en algún momento tras su muerte fue poseída y Kenjaku usó su cuerpo para gestar al hijo de Jin, y como este deseaba tener un bebé parece que no le dio demasiada importancia a que su esposa no fuera quien parecía.

Según se puede ver en el flashback, la cicatriz en su frente es más antigua que la de Geto, con lo que parece que Kenjaku habría poseído el cuerpo de Kaori durante mucho tiempo para llevar a cabo sus planes. Su objetivo era crear el recipiente perfecto cargadito de energía maldita, y a la larga también se convirtió en el huésped ideal para Ryomen Sukuna.

Ya desde el inicio de la serie se nos venía apuntando a que Yuji no era del todo normal. Incluso antes de convertirse en el huésped de Sukuna, Yuji destacaba por una fuerza sobrehumana, pero además pudo ser capaz de resistirse a Sukuna a pesar de no tener ningún entrenamiento como hechicero. De alguna manera, su genética única ya le vino preparando para el futuro, y además le ha permitido volverse todavía más fuerte a pasos agigantados a lo largo de la serie.

Esta revelación sobre la familia de Yuji también explica su extraña conexión con Choso y por qué este último lo reconoce como su hermano. Choso, al igual que sus hermanos Ezo y Kechizu, nació como parte de los experimentos de Kenjaku. Al combinar espíritus malditos con mujeres humanas, Kenjaku creó las maldiciones del Útero Maldito en un experimento realmente cruel.

Estas criaturas tenían su propia sangre, así que en cierta parte Kenjaku es tanto el padre de Choso como la madre de Yuji... Con lo que se nos queda un árbol genealógico bastante complicado y uno de los giros de tuerca más sorprendentes (y oscuros) con los que nos ha dejado 'Jujutsu Kaisen'.

