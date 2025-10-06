La temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' ya está aquí, pero el anime dejará a sus fans con un sabor agridulce y una despedida más temprana de lo esperado

Oficialmente hemos entrado en la temporada de anime de otoño, que además este año también viene bien cargadita y con algunas de las series más potentes de todo el año. Entre ellas tenemos la octava y última temporada de 'Boku no Hero Academia', que ha entrado en tiempo de descuento antes de llevarnos al final de la historia.

Hasta siempre, Midoriya

Esta temporada de 'Boku no Hero Academia' se encargará de terminar de adaptar el manga de Kohei Horikoshi, y nos tocará despedirnos de Izuku Midoriya y el resto de héroes (y villanos) tras nueve años de anime. Ahora bien, también tenemos que mentalizarnos que la despedida va a llegar más pronto que tarde porque esta temporada de la serie será más corta de lo habitual.

Nos podemos guiar por la web oficial del anime, en la que se ha revelado que la temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' será lanzada en dos volumes físicos. Esto implica que la última temporada constará de una única parte de entre 10 y 13 episodios que se emitirán a lo largo de un único trimestre.

Así que, mientras que las anteriores temporadas rondaban los 21 o 25 capítulos, este broche final va a venir en frasco pequeño. Además, tiene mucho sentido porque apenas quedaban un pequeño puñado de capítulos por adaptar del arco Final War del manga y el epílogo tan solo consta de siete capítulos. Vamos, que tampoco había más material del que rascar para ir adaptando mucho la cosa.

El final del manga, como parece que viene siendo la tónica últimamente, no terminó de contentar a todos los fans y parece que la despedida supo a poco. Aunque ahora desde Studio Bones tienen la oportunidad de darle algo más de brillo para cerrar el anime por todo lo alto y dejar una nota un poco menos agridulce de la que podemos esperar con el final de la historia.

En cualquier caso, por lo menos no nos despedimos del todo del mundo de 'Boku no Hero Academia'. El spin-off 'Vigilantes' ya tiene su segunda temporada en marcha y llega en 2026, así que por lo menos tenemos anime de superhéroes para un ratito más.

