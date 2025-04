Uno de los romances más esperados del año y lo nuevo del estudio de 'Code Geass'. Crunchyroll anuncia más bombazos de anime para la primavera

La temporada de primavera de anime ya está aquí y viene pisando fuerte. Y si bien Crunchyroll ya desveló hace algunas semanas sus estrenos más importantes, aún se venía guardando algunos títulos en reserva. Ahora que esta semana damos el pistoletazo de salida a las nuevas series, ya tenemos una lista más completa de todos los animes que podremos ir viendo en la plataforma a lo largo de este trimestre.

A cuadrar el calendario

Ya sabemos que a partir de este mes arranca en Crunchyroll, la última temporada de 'Fire Force', el nuevo anime de Ana de las Tejas Verdes, la segunda temporada de 'Wind Breaker', el spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes'. Y, por si fuera poco, también regresa 'One Piece' tras su hiato de varios meses.

Pues ahora que estamos en la semana de estrenos de primavera, Crunchyroll ha revelado nuevos fichajes: la segunda temporada de 'Aharen-san wa Hakarenai', 'Apocalypse Hotel', 'Maebashi Witches' y 'SHIROHIYO - Reincarnated as a Neglected Noble: Raising My Baby Brother With Memories From My Past Life'.

'Aharen-san wa Hakarenai' nos traerá más romance de instituto con una protagonista introvertida, y en 'SHIROHIYO' tenemos un isekai con un niño mimado que queda al cargo de su hermano pequeño. 'Apocalypse Hotel' nos lleva a un Tokio destruido y un curioso hotel que desafía el colapso de la humanidad, mientras que 'Maebashi Witches', el nuevo anime original de Sunrise, nos presenta a un grupo de brujas que hacen realidad los sueños de la gente.

Aunque sin duda la mejor sorpresa ha sido 'Kowloon Generic Romance', que es uno de los animes románticos más esperados del año y ya parte de un manga muy popular con dos agentes inmobiliarios como protagonistas. Así que para seguir sumando, el calendario de estrenos se nos quedaría así.

Kowloon Generic Romance (5 de abril)

(5 de abril) Maebashi Witches (6 de abril)

(6 de abril) Aharen-san wa Hakarenai - Temporada 2 (7 de abril)

(7 de abril) Apocalypse Hotel (8 de abril)

(8 de abril) SHIROHIYO (20 de abril)

