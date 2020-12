'Interstellar': Matthew McConaughey lucha por el futuro de la humanidad en esta emocionante película de Christopher Nolan

Christopher Nolan había encadenado tres grandes éxitos con 'El caballero oscuro', 'Origen' y 'El caballero oscuro: La leyenda renace' cuando decidió apostar por 'Interstellar', una ambiciosa película de ciencia-ficción que sobre el papel podía parecer una apuesta arriesgada. A fin de cuentas, aquí no estaban Batman o Leonardo DiCaprio como reclamos, pero sí un Matthew McConaughey que estaba atravesando quizá el mejor momento de su carrera.

Y es que 'Interstellar' llegó a los cines poco después de haber aparecido en la aclamada 'True Detective' y de hacerse con el Óscar gracias a su interpretación en 'Dallas Buyers Club'. Nolan era consciente de su talento y por eso confía tanto en él en esta excelente película que hoy podréis (volver a) ver a partir de las 22:10 en Antena 3.

Un intenso viaje físico y psicológico

Se ha acusado en más de una ocasión a Nolan de ser un cineasta demasiado cerebral, siendo cierto que en algunos de sus trabajos prima la intensidad por encima de lo emocional, pero en 'Interstellar' intentó hacer el más difícil todavía al aspirar a ambas ambas cosas con el viaje tanto físico como psicológico que emprende su protagonista.

Para ello resulta esencial la entrega de un sobresaliente McConaughey, quien emprende una misión espacial no tanto con el futuro de la humanidad en mente como el de sus propios hijos. Eso aporta una muy necesaria humanidad a un relato que también tiene muy en cuenta la ciencia asociada a todo lo que propone, buscando una verosimilitud impropia en un blockbuster reciente.

Todo ello aliñado con un impresionante acabado visual en el que siempre se nota que hay un objetivo en lugar de ser algo para dejar con la boca abierta a los espectadores más impresionables. Además, Nolan confía en el efecto que va a tener la música de Hans Zimmer en el espectador, dándole una importancia notable en más de una escena y sabiendo integrar a los personajes con importancia. Aquí me gustaría destacar el caso de Jessica Chastain, no tanto por sorprenderme que lo haga bien ella como por el buen uso que hace de ella Nolan, quien no se caracteriza por tener muchos personajes femeninos memorables en su filmografía...

Eso sí, puede que el viaje sea intenso, emocional y apabullante, pero el cómo reaccione cada uno al final que propone Nolan marca de forma irremediable tu opinión de la película. Ejecutado muy hábilmente en lo narrativo, lo emocional y lo cerebral alcanza probablemente aquí su punto álgido casi al mismo tiempo. Yo acabé encantado con el resultado, pero puedo entender que haya quien se salga de 'Interstellar' en este momento, sobre todo si lo visto anteriormente no había llegado a apasionarte.

'Interstellar' confirmó el idilio de Nolan con el público, algo que le permitió alcanzar aquí una libertad impropia en los tiempos que corren, ya que es cierto que el presupuesto de la película se disparó hasta los 165 millones de dólares, pero es que luego consiguió recaudar 677 millones.