Los programas y series de televisión más vistos en España en 2019

Ya hemos entrado en 2020, pero eso no quita para que no sigamos echando la vista atrás viendo qué programas y series han sido los más vistos en España este pasado año, gracias a los informes que han publicado GECA y Barlovento. Así pues vamos a ver cuales son los programas, series y partidos de fútbol más vistos en 2019

Las 50 emisiones más vistas en España en 2019

Este año el gran cambio que podemos destacar respecto a las listas de años pasados es que el festival de Eurovisión 2019 no ha sido el espacio no deportivo más visto del año. Ese honor lo ha tenido el Debate electoral de RTVE, emitido el 22 de abril y correspondiente a las Elecciones generales celebradas ese mismo mes.

Fútbol: Copa del Rey. Barcelona - Real Madrid (La 1. 6/2 - 7.315 M) El debate en RTVE (La 1. 22/4 - 7.246 M) Fútbol. Copa del Rey: Real Madrid - Barcelona (La 1. 27/2 - 7.168 M) Fútbol. Copa del Rey: Barcelona - Valencia (La 1. 25/5 - 6.430 M) Telediario 2 (La 1. 27/2 - 6.272M) Telediario 2 (La 1. 6/2 - 6.194M) Baloncesto. Mundial: Argentina - España (Cuatro. 15/9 - 6.168M) Eurovisión: Votaciones (La 1. 18/5 - 6.148M) Post Baloncesto: Argentina - España (Cuatro. 15/9 - 5.886M) Copa del Rey. Preva (La 1. 6/2 - 5.670M) Telediario Fin de Semana (La 1. 25/5 - 5.513M) Post Fútbol. Copa del Rey: Barcelona - Valencia (La 1. 25/5 - 5.450M) Festival de Eurovisión (La 1. 18/5 -5.449M) El Debate de Atresmedia (Antena 3. 23/4 - 5.283M) Copa del Rey Previa (La 1. 27/2 - 5.179) Fútbol: España - Alemania (Cuatro 30/6 - 5.036) Copa del Rey Previa (La 1. 25/5 - 4.873) Campanadas (Canarias) (La 1. 31/12 - 4.828M) Fútbol: Malta - España (La 1. 26/3 - 4.798M) Campanadas (La 1. 31/12 - 4.763M) Campanadas (Antena 3. 31/12 - 4.749M) Informativos (Telecinco. 22/1 - 4.627M) Fútbol. España - Noruega (La 1. 23/3 - 4.505M) Supervivientes (Telecinco. 25/4 - 4.363M) GH VIP: Express (Telecinco. 19/12 - 4.324M) Previa Fútbol Clasificatorios Eurocopa (La 1. 26/3 - 4.906M) ¡Boom! (Antena 3. 8/7 - 4.272M) 'Campeones' (La 1. 22/12 - 4.247M) GH VIP (Telecinco. 19/12 - 4.231M) El Debate de Atresmedia (laSexta. 23/4 - 4.194M) Feliz 2020 (La 1. 31/12 - 4.176M) Supervivientes (Telecinco. 25/4 - 4.164M) ¡Boom!: Los Lobos (Antena 3. 8/7 - 4.148M) Previa Fútbol Clasificatorios Eurocopa (La 1. 23/3 - 4.142M) Salvados: Francisco (laSexta. 31/3 - 4.107M) Supervivientes (Telecinco. 18/7 - 4.103M) GH VIP: Express (Telecinco. 12/12 - 4.093M) GH VIP: Express (Telecinco. 21/11 - 4.063M) El Hormiguero: Santiago Abascal (Antena 3. 10/10 - 4.049M) Al Rojo Vivo: Objetivo La Moncloa (laSexta 28/4 - 4.044M) Pasapalabra (Telecinco. 22/1 - 4.028M) Fútbol: Suecia - España (La 1. 15/10 - 4.024M) Previo Fúbol Copa del Rey (La 1. 25/5 - 4.005M) Telediario 2 (La 1. 26/3 - 3.994M) GH VIP: Express (Telecinco. 14/11 - 3.984M) La Voz: Audiciones a Ciegas (Antena 3. 7/1 - 3.970M) 31D: Un Golpe de Gracia (La 1. 31/12 - 3.963M) GH VIP: Express (Telecinco. 28/11 - 3.940M) GH Dúo (Telecinco. 11/4 - 3.882M) GH VIP (Telecinco. 5/12 - 3.837M)

Como siempre, resulta curiosa la nimia presencia de propuestas de ficción en el ránquin, sobre todo teniendo en cuenta que según el informe de Barlovento el género ocupa un 42.7% del tiempo de pantalla.

Los programas más vistos en España

De hecho, habría que irse al top de programas continuados (que incluye el seguimiento de competiciones deportivas como Copa del Rey, y demás) para encontrar la presencia de una serie: 'La que se avecina' que ha logrado colarse en el puesto número 20, rodeado de programas como 'GOT Talent' y 'Supervivientes'

Aquí se ve, claramente, lo que funciona en Telecinco el llenar su parrilla con un puñado de programas que siguen el reality de turno, así como los previos y demás. De hecho, si decidimos "desduplicar", nos encontramos con que en vez de 25 programas, apenas superan los diez... ocho si descontamos los deportes.

Lo más visto en la TDT

Si nos vamos a las cadenas temáticas en abierto (la TDT), nos encontramos con un panorama también dominado por el fútbol (y el tenis de Roland Garros en DMAX). Pero ahí nos encontramos con la despedida de 'The Big Bang Theory' con una notoria plata (si, claro, desduplicamos la final del campeonato).

En cuanto a las temáticas de pago, no os sorprenderá saber que de las 25 emisiones más vistas en 2019 no hay nada que no sea fútbol. Con el Barcelona - Real Madrid del pasado 18 de diciembre siendo la emisión más vista.

'Juego de Tronos': lo más visto en diferido

Donde sí que hay más ficción, y bastante, es a la hora de recoger los datos de consumo en diferido. Algo lógico ya que en este sentido el directo ha perdido mucho fuelle. En el top de emisiones nos encontramos con los seis episodios de la temporada final de 'Juego de Tronos' copando los seis primeros puestos del ranking.

Como véis, también hay hueco para series de emisión en abierto con 'La que se avecina', 'Estoy vivo' y 'La caza. Monteperdido'. Por último destacar el consumo en diferido de 'MasterChef Celebrity'.