Hoy en TV: una impresionante película distópica de viajes en el tiempo que mezcla ciencia ficción, thriller y acción de forma brillante

Rian Johnson era un director bastante prometedor antes de que Lucasfilm se fijase en él para dirigir la controvertida 'Star Wars: Los Últimos Jedi'. Tras debutar con la excelente 'Brick', su carrera dio un pequeño paso atrás con 'Los hermanos Bloom', siendo su tercer largometraje el que dejó claro que había llegado para quedarse en Hollywood.

Ese tercer largometraje que mencionaba antes era 'Looper', un estupendo thriller de ciencia ficción con viajes en el tiempo que Johnson logró sacar adelante con un ajustado presupuesto de 30 millones de dólares. Su brillante premisa y su estimulante trío protagonista fueron sus principales armas para llevar al público al cine y que fuera un gran éxito, pues sus ingresos casi multiplicaron por seis su coste.

Imprescindible

Situada en un mundo distópico en el que cualquier asesinato está completamente prohibido, 'Looper' presenta a una organización que varias décadas antes se encarga de liquidar y eliminar todo rastro de gente del futuro. Todo se complica para Joe cuando su nuevo encargo es eliminar a su yo del futuro, una práctica habitual pero que obviamente no es plato del gusto de nadie, pero los problemas van a ir mucho más allá de eso.

Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis y Emily Blunt, 'Looper' es una película que presenta un universo fascinante, pero a la hora de la verdad apuesta por un toque más emocional como gran eje para el relato. Eso puede causar ciertas decepciones en los espectadores que esperen una mayor presencia de las escenas de acción, y es que aquí se consigue un efectivo equilibrio entre su vertiente de cine de ciencia ficción y thriller de acción.

Con todo, lo que realmente ofrece 'Looper' es un gran entretenimiento que no lo confía todo a los efectos visuales o los golpes de efecto narrativos. Se nota que Johnson se preparó la película y que, pese a ciertos posibles problemas derivados de la lógico interna detrás de los efectos de los viajes en el tiempo -aunque eso no impide que sea una de las mejores películas de la historia que usan se recurso-, confía en la capacidad del público para que no se lo den todo completamente mascadito.

Es probable que en el caso de querer recuperarla, os apetezca más hacerlo en streaming y en ese caso la tenéis disponible en Netflix y en Movistar+, pero si todavía veis películas en televisión, esta noche se emite en Be Mad a partir de las 22:15.

