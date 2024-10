Hace más de 50 años George A. Romero ya demostró que las historias de zombis no iban solo sobre zombis. Por qué su clásica saga sigue siendo imprescindible

Con Halloween a la vuelta de la esquina es el momento ideal para plantear una maratón de terror. El cine de zombis es siempre un gran candidato para estas ocasiones. Es un pasatiempo ideal para cualquier tipo de espectador con ganas de disfrutar de sangre y sustos moderados, que en el mejor de los casos nos presenta también conflictos humanos que nos mantienen al borde del asiento.

Aunque la idea del elevated horror (el terror como metáfora de algo más) sea reciente, lo cierto es que el género siempre ha sido un gran vehículo para hablar del momento. En pocos autores es esto tan evidente como con el creador del género zombie: George A. Romero. Por lo que si buscas un clásico que nunca envejece, puedes haberlo encontrado aquí.

A lo largo de sus seis películas que cubrieron 41 años, incluso algunas de las entregas más antiguas tienen elementos muy contemporáneos y un ritmo envidiable. La saga zombi de Romero es exactamente lo que se espera del género: es cine de explotación con mucha sangre, personajes cuestionables, tramas entretenidas que es mejor no pensar mucho, humor negro y muertes innecesarias. Pero es también mucho más.

Al contrario de la deriva más realista y seria del mundo zombi, con obras contemporáneas cumbre como 'The Walking Dead' o 'The Last of Us', Romero no se achantó en mantener la tontuna hacia el final de su carrera. Su última película, 'La resistencia de los muertos', es un western post-apocalíptico que enfrenta a unos locales entre sí y contra los zombis, y donde el humor chabacano es tan importante como la supervivencia.

Claro que el resultado no siempre funciona. Hay espacio para la crítica aquí incluso para los amantes de la serie B. Lo superficial de los personajes pesa más en unas entregas que en otras, hay experimentos formales y narrativos que nunca terminaron de cuajar (una de las peores de la saga es 'El diario de los muertos', un found footage bastante mediocre) y se echa en falta algo más de consistencia narrativa entre entregas. Pero son esas ideas independientes las que hacen de la saga de Romero algo atemporal.

Los no muertos como mensaje

El aspecto político es lo que hace especial y pionera a la saga, hasta el punto de que décadas más tarde, autores posteriores no han hecho más que reincidir en las mismas ideas. Además de preocupaciones humanas que se han vuelto sellos del género como el clásico "nosotros contra ellos" y la lucha por los recursos, el cineasta no se achantaba a la hora de introducir críticas sociales punzantes.

Era una declaración de intenciones patente desde la primera película. 'La noche de los muertos vivientes' terminaba con Ben, uno de los protagonistas y un hombre negro (algo muy raro en la época) siendo disparado por la policía sin ni siquiera comprobar antes si estaba infectado. El final fue en su día controvertido al llegar en pleno movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos.

El consumismo era otra de sus preocupaciones principales. 'El amanecer de los muertos', quizás su película más icónica, ocurre casi por completo dentro de un centro comercial, un espacio de ocio y confort completamente distorsionado en todo este caos. En la incluso más interesante 'La tierra de los muertos vivientes' la sociedad de Romero vive en un mundo post-zombi, una sociedad jerarquizada que ha integrado a los no muertos en su normalidad y que no está dispuesta a abandonar sus tendencias capitalistas incluso en el fin del mundo.

Aunque el género haya evolucionado hacia un terreno más árido y realista, son pocos autores los que se han acercado como él a la intersección perfecta entre el camp y una visión clara de lo que se quiere contar. Es una pena que nunca pudiese terminar su saga. Tal y como está actualmente, las seis películas terminan de forma algo anticlimática con una de las entregas más tibias. Aun así su influencia en el género es patente, y no son pocos los proyectos que quieren rendirle homenaje.

Fue el año pasado cuando se confirmó que Brad Anderson ('El maquinista') dirigiría 'El crepúsculo de los muertos'. Se trata de la última cinta de la saga que Romero dejó inacabada y que quería servir de broche final. Una continuación de 'La tierra de los muertos vivientes' que habría seguido a los últimos supervivientes del planeta dentro de una isla tropical asolada por distintas facciones de zombis.

Fue también el año pasado cuando se anunció la serie 'Day of the dead', que anunciaba a bombo y platillo estar inspirada en el legendario autor (y el tráiler lo lucía). Hay otro cineasta de primera línea que ha tratado de imitar su estilo a lo largo de su carrera, y no es otro que Zack Snyder. Su espectacular remake del 'Amanecer de los muertos' y su 'Ejército de los muertos' (esa de cosecha propia) son fieles herederas de Romero, si bien les falta la carga política que las hacía tan especiales. Pese a tener buenos sucesores, se echa de menos al maestro.

En Espinof | 11 películas de zombis recomendadas para pasarlo de miedo en Halloween

En Espinof | Las 17 mejores películas de zombies de todos los tiempos