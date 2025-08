Hoy en HBO Max, una de las películas más fantásticas de la historia del cine. Se estrenó hace 86 años y fue nominada a 6 Oscars

Voy a hacer por un momento de abogado del diablo para toda esa gente que rechaza ver películas en blanco y negro: cuando una película es capaz de desbordarte con colores, como una rodada con Technicolor, es imposible igualarlo con grises y sombras. Fuera coñas, el arte de saber contar una historia a través del color es algo que se está perdiendo con el estándar digital que tiende a neutralizar la paleta.

Emplear el color no tiene que significar sólo emplear los colores más vivos, porque puede ser también alternar la paleta cromática y acabar en un blanco y negro de gran textura. Todo puede servir de maravilla para crear una imponente fantasía que siga perdurando como un clásico impresionante e inigualable, como es el caso de 'El mago de Oz' ('The Wizard of Oz').

Más allá del arco iris

Una de las producciones más ambiciosas de la historia, con un resultado que sigue viviendo con cariño en el recuerdo de todos los espectadores que han sido expuesta a ella. Judy Garland protagoniza esta grandísima aventura musical por un mundo de fantasía, dirigida por varios directores como George Cukor (durante tres días) y principalmente Victor Fleming (antes de realizar la no menos mítica 'Lo que el viento se llevó'). Hoy recomiendo volver a disfrutar con 'El mago de Oz' 86 años de su estreno: se puede ver en streaming a través de HBO Max.

La joven Dorothy es ignorada por su familia en Kansas, y empieza a soñar con ir a un lugar más allá del arco iris. Su deseo se cumple inesperadamente por acción de un tornado, que la transporta al misterioso y mágico mundo de Oz. Para poder regresar a casa, deberá dirigirse a la Ciudad Esmeralda, donde reside un todopoderoso mago. La malvada bruja del Oeste le dificultará el viaje, pero tendrá el apoyo de nuevos amigos como el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde.

La película adapta no sólo con acierto un popular cuento, sino que consigue establecer una huella muy superior a la obra original gracias a sus inmaculados valores de producción, sus efectos especiales increíbles, su sentido de la maravilla y, por supuesto su color. También la magia de una Garland que transpira un carisma muy natural a pesar de los abusos sufridos durante su etapa trabajando en MGM, donde recibía maltratos físicos, drogas para controlar su comportamiento y hasta agresiones sexuales de mandamases como Jack Warner.

'El mago de Oz', una maravilla perdurable

La leyenda negra de su producción no logra transpirar en una película todavía cautivadora, capaz de maravillar a todos los públicos incluso hoy día. Sin duda, funciona como película bisagra entre el cine de animación y otras fantasías en acción real para los más pequeños, ya que todos sus recursos técnicos conectan con ese formato de contar historias de una manera esplendorosa.

Incluso sirve también como gran forma de aprendizaje de las cualidades del cine, de su manera de realizarse, y de cómo influyen herramientas como el color en la historia, empleando una grandísima transición entre el blanco y negro entre el Technicolor. Su éxito monumental, con 6 nominaciones a los Oscars (ganó 2 en las categorías musicales) y un premio a la estrella "Juvenil" del año para Judy Garland, hizo que la película marcase un punto de inflexión para Hollywood. Pero, ante todo, despertó la pasión por el cine en millones de personas a lo largo de varias décadas, y ya casi un siglo.

En Espinof | De 'El Mago de Oz' a 'Wicked', en qué orden conviene ver las secuelas, precuelas y series derivadas del clásico del cine de fantasía

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2025 (por ahora)