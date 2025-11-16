Hoy en Prime Video, una de las mejores películas de aventuras de la historia. Un extraordinario espectáculo de capa y espada

Hay una serie de personajes por los que el cine ha mostrado tanto interés que uno puede encontrar versiones de todo tipo. Sin lugar a dudas, uno de ellos es Robin Hood, el héroe forajido que roba a los ricos para ayudar a los pobres. Ahora me gustaría recordaros que tenéis disponible en Amazon Prime Video la mejor de todas sus iteraciones en gran pantalla. Me refiero a 'Robin de los bosques'.

En su momento, el nombre de Errol Flynn fue sinónimo del mejor cine de aventuras y personalmente creo que su carrera tocó techo con esta película estrenada en 1938. Además de hacer gala de un estado físico envidiable que le venía de lujo al personaje, Flynn abrazó sin complejos todas las particularidades del personaje para hacerlo completamente suyo.

Una gozada

Es cierto que estuvo muy bien acompañado, desde una radiante Olivia de Havilland hasta unos exquisitamente perversos Basil Rathbone y Claude Rains, pero el auténtico alma de la película es él. La energía que desprende como Robin Hood nunca ha vuelto a ser tan siquiera igualada, contando además con otra serie de elementos que potencian a la perfección su interpretación.

Desde ese potente uso de los colores, donde se busca en todo momento subrayar el enfoque vitalista que quiere tener 'Robin de los bosques', hasta la excelente banda sonora de Erich Wolfgang Korngold premiada por un Óscar -la película también se haría con las estatuillas de mejor montaje y mejor dirección artística-, todo encaja en su sitio.

Y no me olvido del enérgico trabajo de puesta en escena de Michael Curtiz para equilibrarlo todo y permitir que la historia fluya de forma envidiable. Ojo además a las escenas de combate con espadas, pues hay algunos momentos con una belleza pocas veces vista en un espectáculo comercial de este tipo que elevan todavía más el resultado final.

A todo eso hay que sumarle que dura poco más de 90 minutos, por lo que pocas excusas hay para no verla al menos una vez en la vida. Dudo mucho que os vayáis a arrepentir de hacerlo.

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2025

En Espinof | Las mejores películas de aventuras de la historia