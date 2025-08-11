Jonathan Kaplan ha fallecido, pero permanecerá en la historia gracias a un fantástico thriller de juicios que ganó un merecido Óscar

El pasado 1 de agosto murió Jonathan Kaplan, uno de esos nombres que no son reconocibles inmediatamente reconocibles para el espectador a menos que haya rascado profundamente en la historia de Hollywood y sus márgenes. Pero para muchos compañeros de profesión, incluyendo a Martin Scorsese, fue la perfecta mezcla de gran persona y trabajador del cine a nivel industrial.

Lo cierto es que si a un autor se le puede distinguir por las decisiones que escoge tomar para contar la historia, así como las que no, Kaplan mostró que tenía un toque bien entrelezado entre su faceta de artesano profesional. Al menos, esa capacidad de tomar elecciones correctas, o al menos interesantes, están presentes en un recuperable clásico como ‘Acusados’.

Gritos de justicia

Una de esas películas ligeramente barridas por el paso del tiempo, aunque presentes en la historia a través de los Oscars donde Jodie Foster ganó un remarcable y merecido premio a mejor actriz. Kaplan ofrece un efectivo thriller judicial basado en una desgarradora historia real donde también brilla Kelly McGillis y que actualmente sólo se encuentra disponible en plataformas de alquiler como Amazon, Apple TV o RakutenTV.

Sarah Tobias es una joven atractiva y popular de un pequeño pueblo de Massachusetts que es asaltada una noche por tres hombres en un bar local, que la violan a la vista y hasta jaleo de todos los asistentes. Al intentar denunciar, Sarah es cuestionada y menospreciada en su testimonio, que decide llevar a juicio de la mano de una fiscal del distrito que sí cree en ella.

Kaplan aborda la historia con el academicismo que cabría esperar de una película ochentera así, identificando las virtudes de la fórmula y empleándola de manera eficaz para hacer cautivadora la historia. Pero son las diferencias los que hacen todo destacable, empezando por cómo la protagonista es la que parece procesada aun siendo la demandante, una particularidad derivada de presión social y también de un sistema de justicia arcaico y patriarcal que observa de manera diferente los casos de violencia sexual.

‘Acusados’: difícil de mirar

Esto vuelve a ‘Acusados’ un interesante objeto de arte de masas con temática feminista que resulta tan pertinente como también imperfecto. Su empatía queda patente, pero lo quedan también limitaciones de la época. Sin embargo, hace un fascinante retrato del escrutinio que el personaje de Foster vive sólo por querer denunciar, cuestionando hace ya décadas la idea de “la víctima perfecta” que se emplea como falso atenuante del crimen violento.

Una de las decisiones más interesantes tomada por Kaplan, así como una de las más complicadas de tragar, es la de guardarse la escena donde se produce el acto de violación hasta bien avanzada la película. Todo el rato vemos mencionar los detalles, pero no es hasta bien entrada la historia que podemos ver su desencadenante, y resulta tan angustioso como mayormente efectivo. Las interpretaciones de McGillis y Foster terminan de hacer notable este reivindicable trabajo de cine e juicios.

