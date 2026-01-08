Es una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos, su mensaje sigue siendo vigente 95 años después y ahora puedes verla gratis en streaming

El comienzo del año ha venido con una sorpresa bajo el brazo, especialmente para aquellos amantes del cine clásico. Se trata de la versión de 'Sin novedad en el frente' que se estrenó en 1930 y que 95 años después de su estreno, ha pasado al dominio público y puede verse completamente gratis online de forma legal.

Esto no afecta ni a la TV movie de 1979 ni al remake de Netflix de 2022, que siguen protegidos, pero sí libera la versión dirigida por Lewis Milestone, que sigue considerada una de las películas mejor valoradas de la historia. Su libre acceso no solo facilita que cualquiera pueda verla, compartirla o trabajar con ella, sino que también hace más accesible su mensaje antibélico en un contexto donde la guerra ha vuelto a ocupar un lugar en la conversación.

Un clásico más accesible

Ahora cualquier persona puede subir la película completa a YouTube o proyectarla en espacios públicos sin pedir autorización. De hecho, eso ya ha ocurrido y ya se puede acceder a ella de forma íntegra en la plataforma, permitiendo que nuevas audiencias puedan verla sin necesidad de archivos privados, cineclubs o colecciones.

Además, que 'Sin novedad en el frente' sea de dominio público implica que escritores, docentes, cineastas y colectivos artísticos pueden generar obras derivadas libremente: nuevas adaptaciones, ejercicios, reinterpretaciones históricas o incluso traslaciones a contextos actuales. Es una pequeña derrota para el capitalismo de la propiedad intelectual y una victoria contundente para el arte y la memoria.

Y también tiene un impacto histórico, recordándonos a otros casos recientes como 'Winnie-the-Pooh' o 'Popeye', cuyos derechos expiraron y dieron lugar tanto a productos comerciales inesperados como a ejercicios culturales más ambiciosos. Pero 'Sin novedad en el frente' tiene un potencial más importante si cabe, porque su valor no está en la nostalgia infantil sino en el testimonio de guerra, un material que sigue siendo dolorosamente relevante y educativo.

Finalmente, también tendrá un impacto narrativo: para quienes no la han visto, la película de 1930 sigue siendo un vívido relato antibélico centrado en jóvenes alemanes que se alistan en la Primera Guerra Mundial creyendo en el heroísmo, solo para descubrir un infierno que se los va tragando uno por uno hasta dejar a un único superviviente. Su estreno en 1930 capturó el espíritu pacifista previo al ascenso del fascismo europeo y el hecho de que 95 años después pueda circular en redes sociales, proyectarse en escuelas o viralizarse como archivo histórico demuestra que su mensaje está lejos de caducar.

