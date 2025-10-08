Es una de las mejores películas del oeste de la historia, pero John Wayne la odiaba. Hoy puedes ver este legendario western gratis en streaming

Hay una serie de títulos capitales en la historia del cine del oeste y hace 73 años se estrenaba uno de ellos. Es conocido por muchos motivos, entre ellos que John Wayne lo odiaba con todas sus fuerzas -llegó a decir que era "lo más antiamericano que he visto en toda mi vida"-, pero hoy he querido hablaros de 'Solo ante el peligro' porque tenéis la oportunidad de verlo totalmente gratis en streaming.

Rodada por Fred Zinnemann con un presupuesto inferior al millón de dólares, 'Solo ante el peligro' fue todo un fenómeno en su momento, arrasando tanto en taquilla, como en los Óscar, donde recibió siete nominaciones de las que acabó ganando cuatro. Una de ellas fue para Gary Cooper, quien aprovechó que el propio Wayne y otros muchos actores rechazaron el papel de Will Kane para ofrecer una interpretación antológica.

Tensión en tiempo real

La historia de 'Solo ante el peligro' gira alrededor del sheriff de un pequeño pueblo que acaba de casarse. Sin embargo, su felicidad va a durar bien poco, pues se descubre que un forajido al que él había atrapado ha sido liberado y llegará al mediodía con la intención de vengarse. Su mujer (Grace Kelly) propone que la mejor solución es irse de allí, pero el sentido del honor de Will le impide tomar esa salida fácil y hará todo lo posible por conseguir ayuda.

Una de las particularidades de 'Solo ante el peligro' es que la historia transcurre en tiempo real, lo cual añade angustia al viaje físico y emocional al que se enfrenta su protagonista. Además, su duración ni siquiera llega a los 90 minutos, por lo que es muy fácil acomodar su visionado en cualquier momento.

Por cierto, el plan inicial era que 'Solo ante el peligro' fuese una película en color, pero finalmente tanto Zinnemann como el productor Stanley Kramer decidieron que funcionaba mejor en blanco y negro. Visto el resultado, resulta casi imposible llevarles la contraria en ello.

Si os habéis quedado con ganas de verla, tenéis disponible totalmente gratis 'Solo ante el peligro' dentro del catálogo de Pluto TV. Y si prefieres ahorrarte los anuncios, también lo tienes tanto en Filmin como en Movistar Plus+, pero entonces tendrás que pagar.

En Espinof | Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma

En Espinof | "Es la mejor película que he visto en mi vida". John Wayne reconoció que estaba equivocado con el último western de su carrera