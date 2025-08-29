'La patrulla de la muerte' es una desgarradora obra maestra que se adelantó a su tiempo por cómo retrató la Segunda Guerra Mundial y está disponible en streaming

Cualquiera podría pensar que el cine ya ha narrado la Segunda Guerra Mundial desde todos los ángulos posibles. Y puede que sea cierto, porque los momentos más épicos y relevantes del conflicto ya se han retratado una y otra vez en películas tan conocidas como 'Salvar al soldado Ryan' o 'El día más largo'. Sin embargo, hay otros largometrajes que sorprenden por la crudeza y profundidad emocional que aportan al relato. Es el caso de 'La patrulla de la muerte (Kanal)', la segunda película de la trilogía del conflicto que hizo Andrzej Wajda.

Un largometraje que no se limita a mostrar la muerte en combate sin más, sino algo mucho más desgarrador: cómo desaparece lentamente la esperanza. Está basada en la experiencia real del guionista Jerzy Stefan Stawiński y la película -que está disponible en Filmin- se sitúa en la Polonia ocupada de 1944, durante el final del Levantamiento de Varsovia. Allí seguimos a un grupo de combatientes de la resistencia que, cercados por los nazis, intentan escapar a través de las alcantarillas.

Otra mirada sobre la guerra

Para el momento en el que se estrenó, 'La patrulla de la muerte (Kanal)' era una película adelantada a su tiempo. En lugar de glorificar la resistencia, se atrevía a mostrar a los héroes arrastrándose por túneles inmundos, debilitados por la fiebre, escondiéndose del enemigo y perdiendo poco a poco la fe. Y esto mismo provocó un gran rechazo por parte del público en Polonia, el país de origen, que aún estaba muy marcado por las heridas del conflicto y esperaba otras historias que exaltaran la nobleza y el sacrificio.

En su lugar, Wajda ofrecía un retrato salvaje de la suciedad, el miedo y la paranoia de la guerra, y esto provocó un escándalo cuando se estrenó. La apuesta del director fue mostrar que no siempre el coraje puede salvarnos y que, a veces, la valentía solo prolonga la agonía. Porque 'La patrulla de la muerte' es una tragedia pura, donde los combatientes se desmoronan mental y físicamente, y son despojados de toda ilusión de victoria. Es un filme de una honestidad brutal, que llegó en mal momento, pero al que el tiempo convirtió en una de las perspectivas más crudas y memorables de la guerra.

Su mayor logro fue obligar al espectador a vivir bajo tierra junto a los combatientes, consiguiendo que la cámara recorriera pasadizos estrechos y oscuros, donde el goteo del agua y los ecos de pasos enemigos alimentan la tensión. El ritmo nunca decae, incluso en un entorno tan limitado, y se intensifica gracias a un diseño de sonido sobrio que deja que el silencio también haga parte del trabajo.

Fue la segunda parte de la trilogía bélica de Andrzej Wajda -situada entre 'Una generación' (1955) y 'Cenizas y diamantes' (1958)—, y también fue la que más dividió al público. Sin embargo, su impacto sigue siendo palpable y su Premio Especial del Jurado en Cannes le aseguró al director un lugar en la historia del cine. Porque ya lo era en su momento, pero incluso a pesar de los años, sigue siendo una obra que, lejos de ofrecer consuelo, muestra con crudeza la realidad de la guerra.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025